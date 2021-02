Adela Popescu, o mamă privilegiată. Cum o răsfață Radu Vâlcan în fiecare zi

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi așteaptă cel de-al treilea copil, un băiețel. Vedeta a ales să stea departe de micile ecrane, pe perioada sarcinii, asta pentru a se proteja pe ea, dar și pe viitorul băiețel.

Faptul că Radu Vâlcan este un soț și un tată model nu mai este nicio surpriză pentru nimeni. Vedeta își răsfață soția ori de câte ori are ocazia, mai ales acum, că va aduce pe lume încă un băiețel.

Prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea a făcut anunțul oficial că este însărcinată pentru a treia oară. Deși ea și Radu Vâlcan își doreau o fetiță, iată că familia lor se va mări cu încă un băiețel, ei având deja doi băieți acasă.

Radu Vâlcan îi face toate poftele soției sale. Recent, el i-a pregătit Adelei Popescu un preparat cu creveți, pe care amândoi l-au postat la InstaStory.

Radu Vâlcan își dorește enorm o fetiță, așa că a reacția lui atunci când Adela i-a spus că bebelușul care urmează să vină pe lume este tot băiat, prezentatorul a spus clar:

Cei doi au declarat deja că nu au pregătit un nume pentru bebelușul care este pe drum. Cu toate astea, Radu Vâlcan a spus că și-ar dori ca numele să înceapă cu litera A.

Prezentatoarea a mai dezvăluit că și-a dorit mereu să fie mămica a trei băieței, iar acum visul i se împlinește văzând cu ochii.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au mutat într-o nouă locuință, la finalul anului trecut. Cei doi băieței s-au îndrăgostit imediat de noua locuință, astfel încât toată familia a făcut trecerea la o nouă casă destul de ușor.

„Ne-am bucurat de o nouă experiență în casa asta nouă care ne aduce deja foarte multă bucurie. Am avut și o provocare’ , a spus prezentatoarea de la Vorbește Lumea.

„În clipa în care am deschis ușa și am intrat, e adevărat că mirosea a curat pentru că fusese o echipă care făcuse curățenie, lucrurile erau așezate, perdelele erau puse. Eu nu știam încă cum arătau perdelele, văzusem doar pozele. Am avut un sentiment incredibil. Am deschis ușa și am zis: «Doamne, îți mulțumesc că simt asta!». Aveam foarte mari emoții. (…) Prima senzație a fost WOW. Din momentul acela am zis: «Gata, aici rămânem!». N-am mai dormit nici măcar o dată dincolo. (…) Am avut și o provocare legată de copii. Ne spuneau, în special Alexandru, că el nu dorește să vină la casa nouă, că el vrea să rămână la casa veche’, a completat ea.