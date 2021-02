Radu Vâlcan, reacție uimitoare când a aflat că Adela e însărcinată pentru a treia oară. “Nu pot să cred. O să avem patru copii”

Care a fost reacția lui Radu Vâlcan atunci când a auzit că Adela e însărcinată și va aduce al treilea băiețel pe lume? Ce a spus viitorul tată care spera cu toată inima ca cel de-al treilea copil să fie fetiță?

Radu Vâlcan și Adela Popescu urmează să devină părinți pentru a treia oară. Prezentatoarea de la emisiunea „Vorbește Lumea” a dezvăluit ieri și sexul celui de-al treilea copil al familiei.

Toată lumea a fost șocată să afle că acesta va fi băiețel, mai cu seamă că mulți se așteptau ca pe lume să vină și o fetiță, prima a cuplului. După ce a povestit detalii despre sarcină, a dezvăluit și care a fost reacția soțului când a auzit că va avea încă un băiat.

Radu a fost și el trasparent și a discutat despre numele copilului și despre faptul că cei doi își doresc atât de mult o fetiță încât cu siguranță familia va număra și al patrulea copil.

„Nu avem încă un nume. Dar știm că ne dorim un nume «necăutat», simplu, dar cu rezonanță. Și să înceapă, dacă se poate, cu A. Dacă ne dorim fată, vom avea minimum 4″, a detaliat prezentatorul show-ului „Insula Iubirii”.

„Sunt în 17 săptămâni, asta știm. Nu am grețuri, nu mi-a fost rău. Este băiețel, tot băiețel. Cel mai amuzant este că este tot băiat. Reacția soțului a fost cea mai tare: «Nu pot să cred, o să avem patru copii». Știi ce a vrut să zică? O să mai facem unul până iese fetiță. Noi ni l-am dorit foarte mult pe acest copil și eu m-am imaginat mamă de trei băieți! O să fiu regina lor”, a declarat Adela la PRO TV.

„Să știi că eu m-am dus în Maldive de nevoie. M-am dus pe o insulă pustie, ca să mă protejez. Ne-am simțit în siguranță în vacanță. Copiii nu mai erau de două luni la școală, la grădiniță. Am ales o destinație foarte sigură. Vin niște echipe în cameră, am făcut patru teste în vacanță toți. Noi și când avem ajutoare și când nu avem, tot cu copiii plecăm în vacanță. Și am ajuns în Maldive… Exact motivele pentru care amânam până acum o vacanță aici, ne-au convins, în contextul actual, să ne hotărâm să venim. E pur si simplu minunat. Promit să postez cît de des pot și cât de des mă lasă băieții”

Adela Popescu