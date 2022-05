Adela Popescu, lăsată fără replică de copiii săi. Cum au blocat-o pe vedeta Pro TV

Adela Popescu are o legătură strânsă cu fanii cu care vorbește orice și din viața sa personală. Celebra prezentatoare de la Pro TV l-e oferit acestora o mică parte dintr-o discuție pe care a avut-o cu cei doi fii mai mari. Cuvintele micuților au lăsat-o fără replică pe actriță, iar mulți dintre internauți chiar s-au amuzat după cele auzite. Ce i-au spus copiii blondinei în timp ce ea încerca să îl adoarmă pe mezinul familiei?

Adela Popescu este una din cele mai iubite prezențe de pe micul ecran. Aceasta are un succes incredibil și pe rețelele de socializare, acolo unde ține strâns legătura cu fanii.

Ea le mărturisește care sunt greutățile unei mămici cu trei copii și recunoaște că odată cu anii rămâne din ce în ce mai des fără replică în fața celor doi băieți mai mari.

Moderatoarea a avut parte de un dialog neașteptat cu Alexandru și Andrei. Blondina a ținut să le povestească internauților că s-a confruntat cu o situație amuzantă chiar în timp ce încerca să îl adoarmă pe Adrian, mezinul familiei.

Actrița le-a spus celor mari să nu aprindă lumina în timp ce ea îl punea la somn pe bebelușul casei, dar cei din urmă nu s-au conformat. Actrița le-a atras atenția cu privire la greșeala pe care au făcut-o, timp în care băieții nu s-au ferit să le întoarcă o replică mamei lor.

„-Alexandru și Andrei, ați văzut că îl adormeam pe Adrian. V-a rugat mama să nu aprindeți lumina și voi tot ați aprins-o și l-ați trezit. Sunt puțin supărată pe voi.

-Mama, grave sunt alte lucruri, nu asta.

-Are și copilul dreptate.”, a fost discuția dintre cei trei, postată de Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Mezinul familiei a avut câteva probleme de sănătate recent, lucru care le-a stricat planurile soților cunoscuți. Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut planuri de 1 mai.

Cei doi aveau de gând să se bucure câteva momente la malul mării, acolo unde și-au luat un apartament. Adrian a făcut o erupție dentară, iar actrița a fost nevoită să rămână acasă pentru a avea grijă de el.

„Noi aveam în plan să mergem la mare weekendul acesta, ne organizaserăm de ceva timp pentru că fusesem invitați de cei care au construit blocul în care noi ne-am cumpărat apartamentul.(…)

Era planul făcut, trebuia să mergem, numai că de câteva zile micuțul, care are 10 luni, are o erupție dentară. Asta îi provoacă extrem de multă durere și nu doarme nopțile, a făcut și febră, e toată ziua supărat, mârâit, necăjit, așa că nu am mai mers eu.”, a povestit Adela Popescu, în mediul online