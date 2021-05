Adela Popescu are grijă să îți țină fanii la curent atât cu momentele frumoase prin care trece, cât și cu unele ce o pun la încercare. Vedeta s-a confruntat cu o situație care nu a fost foarte plăcută și a izbuncnit în lacrimi chiar în trafic, moment în care Radu Vâlcan, soțul său, a tras o sperietură de zile mari.

Soția prezentatorului de televiziune va deveni mămică pentru a treia oară. Aceasta i-a anunțat pe toți că va aduce pe lume încă un băiețel, motiv de bucurie pentru toată lumea. Iată că Adela Popescu trece și prin momente ce o pun la încercare, astfel că le povestește totul fanilor despre problemele ce întâlnite în sarcină. Cea mai nouă pățanie? Aceasta a izbucnit în plâns chiar în trafic!

Inima i-a stat în loc lui Radu Vâlcan după ce și-a auzit soția plângând la telefon în timp ce se afla în trafic. Speriat că s-a întâmplat ceva, prezentatorul nu a știut cum să reacționeze. Totuși, fanii vedetei nu trebuie să se îngrijoreze, mai ales pentru că aceasta a povestit că a fost doar o problemă de hormoni pe care a rezolvat-o cu un castron de cireșe și o ciocolată.

„Și cum susțineam eu sus și tare că „vai, dom’ ne, ce e aia să îți facă necazuri hormonii”, cum am bufnit astăzi într-un hohot de plâns în timp ce conduceam. Vai, dar ce am mai plans. Ce am mai jelit. M-a sunat Radu și i-a stat inima în primele secunde când m-a auzit. Nici nu știam ce să îi spun că am. Dar mă și enerva că nu înțelege. Am ajuns acasă, am mâncat o ciocolată, un castron mare de cireșe și sunt ca nouă. Ușoară ca un fulg.”, a zis Adela Popescu pe Instagram.