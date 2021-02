Ce i-a făcut Radu Vâlcan soției sale pentru a avea succes. Adela Popescu a spus tot

Adela Popescu a venit cu mărturii neștiute din relația superbă pe care o are alături de Radu Vâlcan. Cum a ajutat-o celebrul prezentator al emsiunii „Insula iubirii” să aibă succes?

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt unul din cele mai longevive cupluri de la noi. Cei doi își împărtășesc dragostea de mai bine de zece ani, iar anul acesta moderatoarea de la „Vorbește Lumea” a anunțat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil.

Foarte transparentă, vedeta nu scapă nicio ocazie în care să vorbească deschis despre relația sa, copii sau despre iubirea pe care i-o poartă soțului încă de la începutul poveștii lor. Amintim că cei doi și-au unit destinele în anul 2015, după cinci ani de relație. Pentru că în orice mariaj există certuri, actrița a povestit cum sunt manageriate lucrurile în acest sector la ei în casă.

”Reușesc să nu prea mă enervez, soțul meu nu. Atunci, odată încerc să rezolv copilul, după care încerc să rezolv soțul. Zice: Da, că tu cu parentingul tău, cu cărțile pe care le citești, nu vezi că nu merge”, a povestit actrița.

De asemenea, a adus în prim-plan faptul că Radu a ajutat-o foarte mult în privința propriei persoane, dar și ca femeie. ”Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă.

Ori eu, cu aceste trei calități bine împământenite în mine, am putut și pot să fac orice în viață. El m-a făcut pe mine să am încredere în el și să fiu o soție bună prin faptul că m-a valorizat pe mine, m-a pus pe piedestal”, a declarat actrița într-un interviu realizat de Mihai Morar.

„Nu am grețuri, nu mi-a fost rău aproape deloc. Sunt însărcinată în 17 săptămâni. Soțului meu îi place mai mult de mine însărcinată. Cel mai amuzant lucru este că avem tot băiat. Acum, tot cât investești în ei, în educația lor, dacă nu iau o nevastă care să te placă, adio! Mi-a plăcut reacția soțului meu după ce am venit de la analize: acum o să avem 4 copii. Pentru că mai încercăm până ne iese o fetiță, ai prins-o, Cove, pe asta? Mulți mă întreabă: dar sigur nu este fetiță? Decât un băiețel… așa, mai bine un băiețel onest. Uite, Laura Cosoi are două fetițe, are și ea nevoie de gineri”

Adela Popescu