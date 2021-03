Adela Popescu, criză de plâns în supermarket. Ce a pățit soția lui Radu Vâlcan

Mai sunt doar câteva luni până când Adela Popescu va naște cel de-al treilea copil. Vedeta PRO TV se luptă cu hormonii care îi dau câteva bătăi de cap, însă abia așteaptă să își strângă băiețelul în brațe. Chiar dacă este o persoană foarte pozitivă și optimistă, blondina a mărturisit că a avut o criză de plâns în supermarket. Ce a pățit soția lui Radu Vâlcan.

Adela Popescu este în culmea fericirii. Prezentatoarea de la Vorbește Lumea are tot ce-și poate dori de la viață: o carieră în televiziune, o familie fericită, un soț care o adoră și îi face toate poftele și doi băieței minunați, care abia așteaptă venirea pe lume a frățiorului lor, care se va naște în doar câteva luni. Deși cu toții știm că Adela Popescu este una dintre cele mai simpatice, vesele și pline de viață vedete din România, mereu cu zâmbetul pe buze, iată că faimoasa blondină a avut parte de momente tare dificile în perioada pandemiei.

Pandemia de coronavirus și-a lăsat amprenta pe sufletul a milioane de români, care au dezvoltat anxietate, depresii și atacuri de panică, văzându-se închiși în case din cauza pericolului virusului care s-a răspândit rapid la nivel comunitar. Adela Popescu nu a fost scutită nici ea de asemenea sentimente negre, Anul trecut, în 2020, actrița a trecut printr-un moment tare dificil și a avut o criză de plâns în mijlocul unui supermarket.

„Acum un an, pe vremea asta, totul era cu susul in jos. Radu plecase la filmari si eu ramasesem acasa cu cei mici. Alexandru avea febra, mami pneumonie, Andrei laringita, iar eu tuseam de simteam ca mor si imi pierdusem complet vocea. Tocmai incepuse dementa Covid in Romania. Se inchisesera gradinitele, aveai voie pe strada doar cu declaratii, iar eu traiam o stare de anxietate noua.

Un lucru bun a ieșit din această pandemie pentru Adela Popescu și Radu Vâlcan. Cele două vedete așteaptă venirea pe lume a celui de-al treilea băiețel al cuplului, care se va naște în doar câteva luni. Frumoasa actriță a făcut anunțul, în direct, la Vorbește Lumea, emisiune a cărei ștafetă i-a predat-o acum Lorei, care prezintă în locul ei alături de Cove. Adela Popescu și prezentatorul de la Insula Iubirii mai au doi băieți, Alexandru, născut în 2016 și Andrei, născut în 2018.

„Nu as fi banuit ca anul ce a debutat atat de straniu imi va aduce ce mi-a adus: o noua viata-bebelusul ce sta cuminte la caldurica in pantecele meu si mutarea in casuta cea noua. Iata ca a trecut un an in care am crezut ca le vom pati pe toate. Anul care mi-a demonstrat ca “patitul” nu are legatura cu vreo pandemie globala, ci cu…orice moment. Un moment care poate sa vina oricand. Asadar… stiu ca suna cliseistic, dar haideti sa ne bucuram de fiecare clipa in care putem inchide ochii si exclama: “bine ca sunt bine toti ai mei!”, a completat vedeta pe celebra rețea de socializare.