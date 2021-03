Adela Popescu a dezvăluit numele finaliste pentru viitorul copil: ‘Mi se pare superb, iar acesta rimează cu beton’

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, sunt în căutare de nume pentru cel de-al treilea băiețel care urmează să vină pe lume, în familia lor. Pentru că Radu Vâlcan și-a tatuat pe mână litera ”A”, e musai ca numele băiețelului lor să înceapă cu litera ”A”. Așadar, cu ajutorul telespectatorilor, s-a întocmit o listă de nume de băieți, dintre care trei sunt acum finaliste.

Adela Popescu a spus azi cele trei nume care au intrat în ”finală”, dintre cele sugerate de telespectatori.

”Cele trei nume care au intrat in finala, sugerate de telespectatori. Achim este un nume superb, Anton – rimează cu beton, Adrian, dar nu stiu dacă va fi un copil-minune. Daca ii puneam Ahile ma gandeam doar la mirosuri. Ideea e ca in continuare nu stim ce si cum sa facem”, a declarat Adela Popescu în direct la ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.

În completare, Lora a spus că ea are deja un nume de băiat, dacă va fi să fie mamă de băiat.

”Eu am nume pentru baiat, daca voi avea: Mihai Alexandru”, a spus Lora în direct, la emisiune.

Adela Popescu este o soție și o mămică împlinită. Aceasta a mărturisit că soțul ei îi oferă adesea flori, însă, din păcate, nu prea le nimerește pe cele care îi plac ei.

“Sunt puțin necăjită, am vrut să îi fac și eu o surpriză soțului meu, să îi gătesc ceva. De obicei el gătește, dar mai fac și eu experimente. De 15 ani îi spun ce flori să îmi cumpere și niciodată nu le-a nimerit. Îi tot spun că îmi plac florile de aceeași culoare, dar el îmi tot cumpără altceva”, a spus Adela Popescu în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Tot ”La Măruță”, Adela Popescu a vorbit și despre posibilitatea de a concepe și un al patrulea moștenitor:

“Copiii, doi sunt la grădiniță, unul este în burtică, la copt. Sunt foarte bine, mă și sperie asta. Mi-am dat seama din prima că o să fie tot băiat, nu mi-a fost rău, nu am fost amețită, nimic. Nu am avut vreun simptom. Am și spus că fac atât de ușor copii încât îmi e teamă că o să mai fac”, a spus vedeta, însărcinată în trimestrul II de sarcină cu cel de-al treilea copil. Se știe că Radu Vâlcan își dorește foarte mult și o fetiță, astfel că nu este exclus ca cuplul să încerce să devină părinți și pentru a patra oară.