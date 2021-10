Adela Popescu a făcut anunțul despre a patra sarcină, la PRO TV. Ce spune despre alt copil

Adela Popescu a surprins telespectatorii! Vedeta a devenit, de curând, mămică pentru a treia oară, așa că mulți s-au întrebat dacă își mai dorește un copilaș. Iată că soția lui Radu Vâlcan a făcut un anunț la care nu se aștepta nimeni chiar în direct!

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au fost binecuvântați cu 3 băieței, Alexandru, Andrei și Adrian. Vedeta a născut în urmă cu puțin timp, dar fanii săi se așteptau să își mai dorească un copil.

Totuși, Adela Popescu a dezvăluit că este mulțumită și se oprește aici, așa că nu o să mai existe o altă sarcină. Andrei Aradits a fost invitatul de la Vorbește lumea, așa că a întrebat-o pe vedetă în glumă dacă o să mai facă un copilaș, ținând cont că în ultimii ani și-a mărit familia.

Cunoscuta prezentatoare de la Vorbește lumea a bucurat pe toată lumea în momentul în care a anunțat că a devenit mămică pentru a treia oară, dar fanii au fost foarte îngrijorați în momentul în care a povestit prin ce dureri crâncene a trecut chiar în timpul nașterii.

„Ideea e că m-am culcat liniştită, nu mă durea nimic. Pe la 5 dimineaţă au început contracțiile şi am zis că nu îmi sperii soţul. Am sunat-o pe mama lui, am sunat-o pe mama mea, apoi l-am trezit pe el.

Chiar i-am zis că dacă vrea să conduc, eu pot să o fac. Era prea emoţionat, dar am ajuns cu bine la spital. Travaliul a fost scurt, în 3 ore jumătate am şi născut.

Efectul epiduralei s-a duş rapid, iar durerea era groaznică. Bebeluşul nu cobora, anestezie nu mai puteam primi, a fost dureros tare, dar a ieşit victorios.”, a zis Adela Popescu după naștere, la Vorbește lumea.