Adda, gest indecent în public. Cum a apărut în fața fanilor: ”Intră să le vezi!”

După participarea incendiară de la “Asia Express”, Adda face un gest indecent în public. Iată cum a apărut artista în faţa fanilor de pe reţelele de socializare!

Deşi aţi zice că după participarea la show-ul “Asia Express” nu mai poate şoca cu nimic, iată că Adda a uimit pe toată lumea cu un gest indecent făcut în public. De vină pentru acest lucru ar fi fost chiar Cătălin Rizea. Cântăreaţa a dorit să sărbătorească cei 700.000 de prieteni strânşi pe Instagram cu nişte baloane mari umplute cu heliu, însă soţul său pare să îi fi stricat planurile.

Drept urmare, a luat totul ca pe o glumă şi a pozat în cele mai amuzante ipostaze. A postat totul pe net, iar admiratorii au râs copios.

“Pentru că ne-am adunat 700.000 de prieteni pe instagram, am zis să fac o poză drăguţă, de fetiţe. Domnul husband chef, s-a oferit să îmi cumpere baloane. Pe principiul – Am vorbit,am rezolvat, dar nu se poate, m-am trezit cu 3 baloane fleşcăite şi deosebit de urâte. Cred că le-a cumpărat de la standul de depresie. Trebuiau umplute cu heliu ca să STEA! Aşa că am improvizat… intră să le vezi!”, a scris Adda în dreptul imaginilor.