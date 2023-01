Adda a refuzat o ofertă de 70.000 de euro. Motivul este neașteptat pentru mulți oameni EXCLUSIV

Artista a mărturisit în exclusivitate pentru playtech știri că ea foarte rar acceptă să facă vreo reclamă, dacă nu-i place ceea ce trebuie să promoveze. Acesta este de altfel și motivul pentru care Adda a refuzat să fie imaginea unui cazinou, considerând că nu este ok să primească bani care provin de la familii distruse. Adda a mai precizat, de asemenea, că niciodată nu a făcut vreo reclamă la produse pentru slăbit, pentru că nu crede în așa ceva.

Adda a refuzat o ofertă de 70.000 de euro: de ce a făcut asta?

De mai bine de câteva luni, Adda se chinuie fără succes să descopere rețeaua care s-a folosit de numele ei pentru a vinde produse pentru slăbit, situație în care s-a trezit, recent, și Gina Pistol. Artista a mai precizat, de asemenea, că niciodată nu a făcut vreo reclamă la astfel de produse, pentru că nu crede în așa ceva.

„E o nebunie, cam toate persoanele publice, femei din România care am slăbit, am pățit așa ceva. E o filială, o organizație foarte dubioasă, care are sediul în Ucraina, lucrează cu oameni din Republica Moldova, România, Bulgaria și Albania, iar banii ajung într-un cont din Irlanda. Nu pot fi prinși pentru că își schimbă numerele de telefon. Am cerut produsul repectiv, l-am comandat de pe un alt nume și l-am primit. La un timp m-au sunat să mă întrebe dacă sunt mulțumită. Ei chiar livrează, ceea ce e foarte grav, nu se știe cum sunt ținute, ce conțin aceste produs. Eu am avut o campanie la o firmă de telefonie și aveam o poză cu un telefon în mână. În loc de telefon mi-au pus o cutie de ceaiuri. Au niște reclame sponsorizate, dacă intri pe ele trebuie să dai datele de pe card. Eu am anunțat lumea care a plătit cu cardul, să și-l blocheze, să nu le tragă banii. Au luat și alte poze de când eram mai plinuță și le-au moificat, m-au făcut obeză. Chiar nu am fost niciodată obeză”, ne-a povestit artista.

„Lumea ne cam urăște”

Adda crede că poliția nu se implică suficient, atâta timp cât nu-i vorba de vreun atac cu pistolul la tâmplă și îi avertizează pe toți cei care au cumpărat astfel de produse, să le arunce la gunoi.

„Degeaba mergi la poliție să le faci plângere. Ei sunt foarte bine puși la punct, fac asta de mai mult timp. Aveau un sediu prin Otopeni, doar că dacă te duci la acea adresă, acolo e un alt centru de expediere. Am încercat cu avocați, ne-am ocupat de treaba asta, dar ne-am dat seama că e ceva foarte complex. Dar poliția ce să facă, dacă nu-ți pune nimeni pistolul la tâmplă...Lumea ne cam urăște, crede că suntem plini de bani. Eu nu cred în astfel de produse. Cu această ocazie, îi rog pe acei oameni care au cumpărat produsele să le arunce la gunoi, să nu le consume, iar dacă au plătit online, cu cardul, să și-l blocheze urgent. Gina Pistol m-a sunat că nu știa ce să facă. Ne râd în față, nu au treabă. Sunt pagini cu interviuri fake, sponsorizate de pe diverse ip-uri. Ar trebui să stea efectiv o echipă de detectivi, pentru a-i urmări. Dar trăim în România, nimeni nu-și va da interesul pentru niște vedete de carton, care cred ei că fac reclame la orice. Și Teo Trandafir s-a dus la poliție…Nici măcar nu ai pe cine da în judecată. Mi-e frică doar ca cineva să nu consume și să-i facă rău, iar noi să fim de vină că am îmbolnăvit oamenii. Singura noastră vină e că am slăbit”, a adăuga Adda.

„Pot să-mi dea și un milion de euro, dar prefer să stau acasă”

Cu această ocazie, artista ne-a mai spus că ea foarte rar acceptă să facă vreo reclamă, dacă nu-i place ceea ce trebuie să promoveze. Acesta este de altfel și motivul pentru care Adda a refuzat să fie imaginea unui cazino, considerând că nu este ok să primească bani care provin de la familii distruse:

„Am refuzat campanii de 70.000 de euro, trebuia să fac reclamă la un cazino. Dar am refuzat pentru că m-am gândit că banii pe care eu i-aș fi primit din acea campanie, erau proveniți de la familii distruse. Eu nu mă pot bucura de niște bani care vin de la oameni care au pierdut tot. Eu am cântat de câteva ori în cazinouri, am văzut ce e acolo, apoi am refuzat s-o mai fac. Pot să-mi dea și un milion de euro, dar prefer să stau acasă, chiar și dacă mor de foame. Eu am niște principii, fac reclame doar la produse în care cred, care pot fi de folos”.

S-a mutat în casă nouă

Altfel, artista se declară fericită că a reușit să se mute cu familia sa în casă nouă, chiar la finele anului.