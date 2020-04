Adda a făcut anunțul la cinci ani de la nunta cu soțul ei, Cătălin. “Am stricat tot”

În plină stare de urgență, mondenul românesc sărbătorește! Una din vedetele muzicii românești ale momentului sărbătorește cinci ani de la momentul în care a spus ”Da” în fața ofițerului de stare civilă.

Da, așa este, este vorba de Adda și de soțul acesteia, Cătălin. Cei doi sărbătoresc cinci ani de căsătorie și au anunțat acest lucru inclusiv pe rețelele de socializare. Cei doi, Adda și Cătălin Rizea, sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea mondenă. Au făcut un adevărat show la ”Asia Express”, pe tot parcursul compețitiei, iar la unele din aceste show-uri fanii chiar au reacționat criticând, de cele mai multe ori, ieșirile din peisaj ale Addei.

În realitate, cei doi se iubesc enorm de mult, dat fiind faptul că sunt împreună de o lungă perioadă de timp. Adda a fost prima care a anunțat fericitul moment, pe Instagram, povestind cum s-a întâmplat atunci când Cătălin a cerut-o de soție.

El a vrut sa creeze un moment frumos pe scena, la un concert. Evident ca eu am stricat tot! Asa ca, a oprit masina intre doua sate, efectiv in camp, pe marginea unui sant! Am iesit amandoi din masina, el s-a pus in genunchi si, in timp ce rostea intrebarea AIA, AU TRECUT DOUA TRACTOARE pe langa noi! 😂😂😂😂 Eu nu am auzit ce spunea, dar raspundeam intruna “DA, DA, DA, DA” . Cerere in casatorie ca asta nu a avut nimeni! Si asta, pentru ca nimeni nu-i ca noi!!! Si intodeauna cand ne amintim cum s-a intamplat, radem cu lacrimi! Te iubesc, Cata!!!”, a povestit Adda pe instagram.