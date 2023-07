Acuzații grave pentru Dan Diaconescu. Fostul om de televiziune, răbufnire după decizia instanței, a contestat arestul la domiciliu: „A fost un linșaj!” UPDATE

Acuzații grave pentru Dan Diaconescu. În dimineața zilei de joi, 6 aprilie, polițiștii de la Investigații Criminale au descins la casa patronului fostei televiziuni OTV pentru a efectua percheziții. Ziaristul a fost dus la audieri. Află în rândurile de mai jos care ar fi faptele penale de care este acuzată vedeta.

UPDATE, 8 aprilie, ora 16:40. Dan Diaconescu a contestat arestul la domiciliu

După ce a petrecut o noapte în arestul Inspectoratului de Poliție din Constanța, instanța a decis ca „tăticul” OTV să stea în arest la domiciliu timp de 30 de zile. Avocatul acestuia a contestat, însă, măsura, urmând ca decizia luată de judecători să se discute din nou.

Dan Diaconescu susține în continuare că nu este vinovat pentru faptele de care este acuzat și cere să fie eliberat.

(…) Clientul meu mi-a confirmat ceea ce am văzut și eu. Un judecător s-a opus Parchetului, ceea ce-mi dă mari speranțe. Noi, avocații, nu putem face nimic.

UPDATE, 8 aprilie, ora 09:20. Dan Diaconescu a făcut primele declarații după decizia instanței de a-l plasa în arest la domiciliu timp de 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că a întreținut relații sexuale cu două minore.

„A fost masacru! Masacru! Un linșaj! Dar să sperăm că ușor, ușor se va dovedi că totul a fost o înscenare juridică. Cu două sau trei zile înainte ca mascații să intre peste mine, domnul Morărescu m-a anunțat că interdicția mea de televiziune și alte activități, s-a scurtat cu un an și ceva”, a spus Dan Diaconescu, la Antena 3 CNN .

UPDATE, 7 aprilie, ora 21:45. După ce numele său a fost asociat cazului Dan Diaconescu, Mohammad Murad respinge cu vehemență orice implicare.

„Azi am aflat și eu de acest scenariu. Nu știu cum să-l numesc. În hotelul nostru vin mii de persoane. Habar nu am ce s-a întâmplat… sunt șocat. Întotdeauna se leagă de numele meu”, a spus Murad, la Realitatea PLUS.