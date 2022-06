Irinel Columbeanu îi dă replica „elevei-porno” care susține că a lăsat-o gravidă. Cum a putut să o umilească „Asemenea prostituate” EXCLUSIV

La doar câteva zile de când și-a lansat ultimul volum al cărții sale, Irinel Columbeanu este târât într-un scandal sexual. Diana Estera Duțu, cunoscută sub numele de „eleva-porno”, a declarat că fostul om de afaceri ar fi lăsat-o gravidă după ce au avut o relație. În replică, Iri a declarat în exclusivitate pentru Impact.ro că nu s-ar fi uitat niciodată la o „asemenea batoză” și că tot ce susține aceasta este o minciună.

La ani distanță de la divorțul de Monica Gabor, intervenit după celebru episod din jacuzzi-ul de la Izvorani unde Irinel Columbeanu a fost surprins făcându-și de cap cu două blonde, fostul om de afaceri este târât într-un nou scandal cu tentă sexuală.

De data aceasta, Diana Estera Duțu îl acuză pe Iri că a lăsat-o gravidă și nu a mai vrut să audă de ea după ce i-a cerut bani de avort. Este vorba de „eleva-porno” care, după ce a fost agresată sexual de un profesor, a decis să devină escortă.

Mai mult, a povestit aceasta, cel care le-a făcut cunoștință ar fi fost un alt bărbat cunoscut. Scenele de amor s-ar fi derulat în patul care avea deasupra o oglindă mare, dar și în piscină sau pe șezlong.

Contactat pe marginea acestui subiect, Irinel Columbeanu a declarat pentru Impact.ro că totul este o mare minciună. Fostul soț al Monicăi Gabor o desființează pe pretinsa sa fostă amantă, despre care spune nu doar că nu o cunoaște, dar și că nu s-ar fi uitat vreodată la o astfel de persoană.

„E o mitomană-nimfomană. Nu o cunosc. Eu am umblat cu fete ok, cum m-aș putea uita la o asemenea zdreanță? Goana după publicitate, foamea, probabil au împins-o la din astea. Am văzut-o în poze și m-am lămurit, mi-a venit să borăsc. În viața mea nu m-am uitat la asemenea batoze.

M-am și enervat, m-am și amuzat. Asemenea prostituate nu ar trebui să polueze Capitala. Poate se autosesizează cineva. L-a târât și pe Viziru în scandal, chiar îmi pare rău pentru el”, a declarat Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Impact.ro.