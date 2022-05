Cadourile primite de Irinel Columbeanu la ziua lui de naștere. Ce mesaje i-au trimis Monica Gabor și Irina

Zilele în care Irinel Columbeanu își celebra zilele de naștere cu fast au apus. Fostul om de afaceri a făcut zilele trecute 65 de ani și s-a simțit bine în compania câtorva prieteni. Fiica sa nu a fost alături de el, aceasta fiind cu mama ei, Monica Gabor, în SUA. Care sunt cadourile primite de Irinel Columbeanu la ziua lui de naștere și ce mesaje i-au trimis fiica și fosta soție.

Cum a petrecut Irinel Columbeanu împlinirea a 65 de ani de viață. Cu cine a sărbătorit

Irinel Columbeanu a împlinit 65 de ani, pe 27 mai 2022, și a petrecut în compania prietenilor apropiați. Din nefericire, unica sa fiică și fosta sotie nu i-au fost alături, însă au avut grijă să-l felicite prin mesaje. Lui Irinel Columbeanu nu i-a lipsit tortul de ciocolată, așa cum îi place lui.

Acum, Irinel Columbeanu dezvăluie că lucrurile simple îl definesc, nu milioanele după pierderea cărora nu ar suferi deloc. Irinel Columbeanu este conștient că banii s-au dus, astfel că a revenit rapid cu picioarele pe pământ.

Irinel Columbeanu, în formă maximă la 65 de ani

La 65 de ani se simte în formă și gustă din plin bucuriile și plăcerile vieții, nefăcând abuzuri. Monica şi Irinuca l-au felicitat chiar pe 27 mai, astfel că i-au făcut ziua mai frumoasă.

„Mă bucură faptul că a ajuns cartea scrisă de mine la ele, în America, chiar de ziua mea! Cred că ăsta a fost cel mai important cadou pentru mine. Monica mi-a scris și ea la mulți ani, la fel și Irina. Mi-au transmis niște mesaje drăguțe cu emoticoane, care m-au amuzat foarte tare. Așa cum am spus, chiar dacă nu sunt aproape, eu țin legătura cu ele și totul este foarte bine. Bineînțeles că ar fi fost altceva, dacă erau alături de mine”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit click.ro.

Irinel Columbeanu nu a fost uitat de prieteni

Atfel, Irinel Columbeanu și-a serbat ziua de naștere alături de câțiva prieteni care i-au adus printre cadouri și un tort de ciocolată, așa cum știau că îi place sărbătoritului.

„A fost o zi frumoasă, am petrecut-o cu câțiva prieteni, un cadru restrâns. Am primit și cadouri: parfumuri, băuturi, îmbrăcăminte. Prăjitura festivă a fost așa cum îmi place mie. Cu multă ciocolată, cu blat și am mâncat și eu chiar dacă am niște restricții medicale. Am făcut o excepție”, a mai spus Irinel Columbeanu, conform sursei citate mai sus.

Irinuca studiază în America

Pe de altă parte, Irinel Columbeanu are toate motivele să fie mândru de fiica sa, Irinuca. Deși are doar 15 ani, adolescenta știe foarte clar care îi sunt planurile de viitor și are multe activități extrașcolare în SUA.

Potrivit lui Irinel Columbeanu, Irinuca visează să devină avocat și studiază din greu pentru a-și îndeplini visul.