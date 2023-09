Actuala iubită a lui Alex Leonte, interviu despre cererea în căsătorie! Manuela Lupașcu și fostul lui Theo Rose au planuri mari EXCLUSIV

După ce Alex Leonte și Theo Rose și-au spus ”adio” după o relație de mai bine de 5 ani, nepotul lui Nea Marin s-a îndrăgostit lulea de Manuela Lupașcu, o tânără pe care o cunoște din perioada liceului. Cei doi formează un cuplu de aproximativ un an, iar în tot acest timp, Alex și Manuela au preferat să fie cât mai discreți în legătură cu relația lor. Cu toate acestea, Manuela Lupașcu, actuala iubită a lui Alex Leonte ne-a oferit un interviu exclusiv, în care a vorbit despre relația lor. Ce spune șatena despre gelozia din cuplu, dar și despre căsătorie!

Manuela Lupașcu și Alex Leonte se cunosc încă din perioada liceului, dar pe atunci nu și-au dat seama că sunt suflete pereche. Iată că, dragostea a bătut la ușă în urmă cu un an, iar nepotul lui Nea Marin pare mai fericit ca niciodată în brațele Manuelei! Șatena ne-a oferit declarații exclusive pentru Playtech Știri, despre relația cu Alex, dar și despre familia acestuia.

”Vara asta am călătorit mai mult prin țară. Am fost la festivaluri, ne-am distrat. Nu am făcut ceva wow, a fost și cald. Noi ne-am axat pe ce am avut noi de făcut, dar am păstrat o vacanță pentru lunile următoare. Cu Nea Marin mă înțeleg foarte bine. Cred că familia lui este destul de închegată.

Bineînțeles, necesită o perioadă de timp în care trebuie să te acomodezi și să te obișnuiești cu anumite persoane, dar toți au fost foarte drăguți cu mine. O lungă perioadă de timp, noi nu am vorbit despre relația noastră. Este vorba de perioada de început, când ne cunoșteam. Primeam întrebări dacă suntem într-o relație, pe atunci ieșeam, noi nu ne-am ascuns cu nimic.

Vom vedea, lucrurile merg foarte bine! Despre reproșuri… reproșul mi se pare că este cea mai urâtă formă prin a-i spune cuiva că nu îți place un anumit lucru. De schimbat, oamenii nu se schimbă.

Trebuie să faci ceea ce simți în momentul în care acționezi, dar știi cum este… Te adaptezi în funcție de persoană, în funcție de context, astfel încât să fie toată lumea fericită.”, a spus Manuela Lupașcu.