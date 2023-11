Actrița din serialul Groapa de la PRO TV care s-a adaptat greu vieții din Capitală. Prin ce a trecut: ”Sunt mai naivă” EXCLUSIV VIDEO

Antonia Scutaru, interpreta Iolandei din serialul “Groapa”, care începe din toamnă la Pro TV, a avut de mică veleități de artistă, dând reprezentații pentru părinți. Abia în ultimii ani de liceu și-a dat seama că actoria este fix ce are nevoie, așa că a făcut pasul spre Capitală, unde a devenit studentă, ea părăsind în urmă cu 3 ani orașul natal, Botoșani.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a povestit despre blocajul pe care l-a avut pe scenă, la primul spectacol la care părinții săi s-au numărat printre spectatori, dar și despre greutățile de care s-a lovit în București, unde adaptarea nu a fost tocmai floare la ureche.

Antonia Scutaru s-a integrat ușor în echipa serialului “Groapa”, care se filmează la foc automat la Giurgiu. Ea a avut norocul să joace și cu Monica Bîrlădeanu, care o interpretează pe mama ei în serial, tot moldoveancă și ea, dar de la Iași. Tânăra actriță își va face astfel debutul pe micul ecran într-o producție de anvergură.

Playtech Știri: Ai pe cineva în familie care lucrează în domeniu?

Antonia Scutaru: Nimeni, niciodată, nicio generație din familia mea, nu am niciun artist. Am o verișoară foarte îndepărtată, care e balerină, dar atât. Nu m-am văzut niciodată cu ea, am auzit povești cu ea, în rest, toată lumea lucrează orice altceva, dar nu artă.