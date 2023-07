Drama actorului Alex Conovaru din serialul Groapa. Boala rară de care suferă fetița lui: ”La Boston a fost salvată” EXCLUSIV VIDEO

După un rol episodic în “Clanul”, Alex Conovaru revine din toamnă la Pro TV în “Groapa”, un serial plin de acțiune, de tensiune, suspans şi dragoste, interpretând un personaj cheie în desfășurarea acțiunii, rol care îi scoate în valoare calitățile actoricești. Într-o pauză de filmari la Giurgiu, celebrul actor a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri despre personajul lui din “Gropa”, despre oamenii care i-au influențat cariera, dar și despre rolul de tată din viața reală, el având 3 copii: Sonia, Toma și Ingrid.

Alex Conovaru, despre cea mai grea încercare a vieții de tată

Cea mai grea încercare a vieții de părinte a trăit-o cu fata cea mare, care s-a născut cu inima pe partea dreaptă, o malformație extrem de rară și care a obligat-o să-și petreacă prin spitale copilăria, mai ales că a făcut de câteva ori stop cardiac. Alex Conovaru ne-a spus că fiica lui este bine după intervenția chirurgicală suferită la Boston și că în prezent adolescenta locuiește cu mama ei în America.

Alex Conovaru crede că mezina familiei, Ingrid, are veleități de artistă și că ar fi șanse mari să îi calce pe urme. Mai multe despre meseria care i-a dat putere să depășească încercările vieții, ne-a povestit celebrul actor.

Reveniți în toamnă pe micul ecran într-un rol negativ. Care sunt provocările acestui personaj?

Eu joc pe unul dintre cei doi locotenenți ai lui Sandu Vlahu, pe Sile Sută, partenerul meu direct Titi Fitil jucat de Alexandru Jita, suntem cei doi locotenenți ai lui, căpeteniile de oști dacă vrei. Nu știu dacă este un personaj negativ sau personaj pozitiv, habar nu am. El pare un băiat bun, dar poate deveni și foarte periculos, are aceste valențe foarte clare. Te poate mângâia cu o mână și cu cealaltă să îți scoată ochii fără să îi zvâcnească un mușchi pe față.

Provocările sunt exact astea: acest plan B pe care îl are personajul și asta eu ca actor trebuie să o joc, să am în cap chestia asta tot timpul.

Alex Conovaru: “E o meserie de echipă, dar foarte vanitoasă și individualistă în același timp”

Cum este interacțiunea cu actorii tineri? Unii dintre ei au terminat recent facultatea. Vă cer sfaturi? Le dați indicații?

Suntem la început de filmări, cu cei tineri m-am întâlnit puțin, săptămâna viitoare încep să interacționez cu ei. Îmi amintesc că așa eram și eu, fără să vrei te duci să-i mai dai un sfat unui tânăr, plus că mie îmi plac foarte mult actorii și mai ales actorii buni. Și atunci nu contează vârsta sau experiența, îi simți talentul, simți că e pentru meseria asta și atunci e foarte ușor să joci cu el.

Asta îmi place foarte mult la proiectul acesta: distribuția, te ajută, sunt actori buni și nu are cum să nu iasă bine, să te simți bine. E ca într-un meci de ping pong sau de tenis, pe care îl ai cu partenerii. E o meserie de echipă, dar foarte vanitoasă și individualistă în același timp.

La începutul carierei pe cine ați avut ca mentor? De la cine ați furat meserie?

Nu știu, sunt atât de mulți la care mă raportam, mulți. Profesoara mea Margareta Pogonat m-a învățat o groază de chestii, Horațiu Mălăele care m-a adus în Teatrul de Comedie, George Mihăiță directorul meu de 20 de ani în teatru, colegi cu care am lucrat, Sanda Toma. Doamne, sunt foarte mulți: Lucian Giurchescu, Liviu Ciulei cu care am debutat la Teatrul Bulandra, când eram student făceam figurație acolo. Fac și de mult chestia asta, așa am impresia.

Alex Conovaru: “Atâta timp cât nu trădezi meseria asta până la capăt, nu te va trăda nici ea”

Vă mai amințiți ce v-ați cumpărat din primul salariu de actor?

Primul salariu de actor a fost când eram copil, la TVR, și eram în emisiunea Claunissimo. Jumate din bani i-am dat părinților și cred că mi-am luat o minge de fotbal cu fratele meu. Aveam 13 ani, cam așa.

S-a întâmplat să aveți probleme financiare, să aveți pauze profesionale, să nu se lege proiectele?

Nu ești actor dacă nu treci prin asta. Nu există! Da, sigur că da. Mi-am făcut în continuare meseria, știind că nu are cum să nu se întâmple ceva bun și să îți revii, pentru că atâta timp cât nu trădezi meseria asta până la capăt, nu te va trăda nici ea.

Dacă o faci așa că ai terminat automatizări calculatoare și ai apărut într-un serial sau într-un videoclip și te numești actor, nu o să reușești niciodată. Sita se cerne în artă, nu e ca în alte părți, pentru că valoarea rămâne.

Alex Conovaru: “Acolo la Boston a fost salvată, acolo a făcut oprerația aceea foarte rară”

Cel mai important rol din viața dumneavoastră cred că este cel de tată. Și ați avut o mare încercare, mă refer la fiica dumneavoastră care s-a născut cu o malformație la inimă. Cum v-ați găsit puterea să reușiți să vă faceți meseria, știind de acele probleme de sănătate și luptând să le rezolvați. Cum se simte ea în prezent?

Meseria pentru mine este o evadare și a fost și atunci în perioada aceea. Acum, dacă mă uit în spate, mi se pare mult mai greu acum față de momentele trăite propriu zis atunci. Bine, asta se întâmpla acum 15-16 ani și tot ce a mai urmat. Eram și eu mult mai tânăr.

Meseria m-a ajutat să trec peste, făceam și o emisiune la TV, un live atunci în perioada aceea și nu știam când se termina matinalul acela dacă Sonia mai e în viață sau nu. Țin minte că la un moment dat când situația era destul de gravă și părea fără ieșire, fiind vară, stagiunea la Teatrul de Comedie era închisă, m-am dus în teatru și am stat acolo vreo 2 ore în sală, pentru că mă liniștea. Eram acasă cumva, deci meseria m-a ajutat foarte mult.

Iar acum Sonia este bine, este împreună cu mama ei în America, unde mama ei face un doctorat, iar ea a început liceul acolo, a făcut și clasa a VIII-a. Pentru ea e foarte bine, pentru că acolo la Boston a fost salvată, acolo a făcut operația aceea foarte rară, care și pentru americani a fost ceva uau. Mi-e foarte dor de ea, bine, vorbim pe FaceTime.

Nu vorbim chiar în fiecare zi, pentru că nu-mi răspunde mereu la telefon, pentru că este o adolescentă și vrea să fie independentă. A fost o lună, am fost și eu anul trecut acolo, cum voi avea o pauză aici, mă voi duce la ea. Am și o fetiță de 3 ani care mă termină. Copilul avut la o altă vârstă față de când l-ai avut pe primul, este o experiență incredibilă.

Presupun că nu rezistați dacă vă cere ceva.

Eu sunt cârpă cu ea, sunt cârpa cârpelor și când o cert să nu se urce cu piciorușele pe masă, mă pufnește râsul că se uită la mine cumva. Sunt înnebunit după fetele mele și după băiatul meu. Evident că mama ei e mai exigentă.

Alex Conovaru despre Ingrid: “Se vede că e artistă, are o mimică și niște expresii”

Nu apar discuții în contradictoriu?

Da și nu. Că nici ea nu rezistă foarte mult până la urmă. E și în perioada aceea, când a început să-și dezvolte vorbirea și ne surprinde cu chestii pe care le spune și ne pufnește râsul și ea simte. Se vede că e artistă, are o mimică și niște expresii, de nu-mi vine să cred. Este foarte expresivă.

Deci aveți cui să predați ștafeta la un moment dat și mă refer la Ingrid.

Asta mi-e frică. Chiar mă gândeam cum va fi momentul când voi juca cu ea. Eu nu mai am emoții nici la teatru, nici la filmări, adică îmi place ce fac, dar nu am emoții să mă distrugă, dar atunci cred că voi avea. Să o văd pe scenă sau să vrea să facă meseria asta! Poate am noroc și n-o face!

