Un actor celebru de la PRO TV s-a mutat în chirie, în Giurgiu, numai ca să joace în „Groapa”. A lăsat familia și stă într-o garsonieră VIDEO EXCLUSIV

Pro TV scoate la toamnă artileria grea și mizează pe o nouă producție, adaptată după un serial turcesc, la standarde ridicate, cu actori de calibru, scenariu incredibil și calitate cinematografică, așa cum ne-a obișnuit. De această dată, producătorii au preferat să aducă în prim plan figuri noi, cum este Nicu Mihoc, un actor cu multă experiență, dar care este cunoscut mai mult de publicul spectator, întrucât s-a dedicat proiectelor de teatru.

Ce actor celebru de la PRO TV s-a mutat în chirie. De ce a ales orașul Girugiu

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Nicu Mihoc a povestit că și-a închiriat o garsonieră la Giurgiu, locul de desfășurare al acțiunii, despărțindu-se astfel pe perioada filmărilor de familie, care a rămas la Târgu Mureș.

Nicu Mihoc este un actor cu o vastă experiență, el fiind distribuit într-unul dintre rolurile principale masculine. Nu doar că și-a mutat temporar domiciliul, pe perioada filmărilor la serialul “Groapa”, care va începe din toamnă la Pro TV, dar și-a propus să devină un giurgiuvean autentic, iar pentru a-și contura cât mai bine personajul, pe Sandu Vlahu, acesta este foarte atent la comportamentul localnicilor.

Playtech: V-ați alăturat serialului Groapa. Cum a venit propunerea?

Propunerea a venit de la echipa de casting, am venit prima zi, după care m-au chemat, am mai stat 3 zile și m-au anunțat că e ok.

Nicu Mihoc: “E primul meu serial, eu sunt un actor așa mai antivedetă”

Playtech: Înțeleg că sunteți în serial șeful mafiei?

E mult spus. Sunt șeful clanului Vlahu, e un personaj pe care încerc să îl construiesc pe drum cumva, pentru că e un personaj care se dezvoltă pe lung și atunci am timpul necesar să îl descopăr episod de episod sau chiar secvență cu secvență. Nu mă grăbesc! E primul meu serial, eu sunt un actor așa mai antivedetă dacă pot să folosesc termenul. Am jucat foarte mult teatru, mai puțin film și sunt la prima experiență și mai ales într-un serial care e altceva decât un lungmetraj.

Playtech: Așa s-au întâmplat lucrurile sau v-ați dorit mai multe proiecte în teatru?

Așa s-au întâmplat. Dorel Vișan care a însemnat mult în viața mea îmi spunea că dacă rămâi în provincie, cum sunt eu la Târgu Mureș, faci film după 50. A avut dreptate din multe privințe.

Playtech: Înțeleg că ați făcut și schimbare temporară de domiciliu pentru acest serial?

Sunt giurgiuvean. Îmi place să mă plimb, să văd oamenii de aici, merg în piață, când nu am zi de filmare mă plimb, am văzut istoria locului, oamenii, pentru că îi vezi, stau în cafenele mai marginale pentru că mă interesează tipul lor de limbaj, umblu cu taxiul, vorbesc într-un anumit fel: nu să e să se poată! E un tip de limbaj care trebuie să fie al meu, cumva să curgă în mine, să mi-l asum, asta e important și să descopăr zi de zi cam cum e omul ăsta, pentru că nu e atât de simplu să spui: ăsta e un om rău sau un om bun. Sandu Vlahu este un om cu realizările lui și cu problemele lui destul de mari, mai ales într-o lume pestriță cum e lumea de vamă, de frontieră, oamenii de afaceri. El face negoț dar mai pe vechi, nu intră în alte combinații.

Playtech: Locuiți cu chirie în Giurgiu?

Da, stau cu chirie. Am închiriat o garsonieră.

Nicu Mihoc: “Prin adopție cumva încerc să devin, dar încă nu sunt giurgiuvean”

Playtech: Pe ce perioadă locuiți în Giurgiu? Cum a reacționat familia când ați anunțat că vă mutați aici pe perioada filmărilor?

Foarte bine, știau. Le-am spus că dacă iau castingul, va trebui să mă mut pentru că trebuie să stau în magma lumii ăsteia. Și toată perioada cât vom filma la Giurgiu și se prevede foarte mult timp, cel puțin până în octombrie. Mai avem de filmat lângă București, după care iar ne întoarcem la Giurgiu. Aici e baza. M-au și întrebat oamenii în piață, pentru că prima mea secvență a fost în piață: “Dar nu sunteți giurgiuvean?” Așa prin adopție cumva încerc să devin, dar încă nu sunt giurgiuvean.