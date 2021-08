Actriță din România, semnal de alarmă privind experiența trăită în spitale din România: „Situaţia este cu mult mai gravă decât putem să înţelegem”

Evenimentele petrecute de-a lungul timpului în spitalele de stat din România ne-au demonstrat că sistemul medical este, de fapt, o bombă cu ceas care poate exploda oricând și oriunde. Acest lucru este observat de fiecare cetățean, atunci când are o interacțiune cât de mică cu acest mediu. Recent, actrița Dorotheea Petre a povestit public experiența sa cu spitalele și medicii după ce s-a confruntat cu infecția cu Covid-19. Din păcate, tot ceea ce relatează nu poate decât să confirme că ceea ce trăim este realitatea tristă a fiecăruia dintre noi.

Actrița a povestit chinul și momentele trăite după așa zisă “vindecare” de Covid. Aceasta a fost internată pentru trei zile la “Matei Balș”, după ce s-a confruntat cu o febră în continuă creștere. După trei zile de tratament, Dorotheea Petre credea că va pleca liniștită acasă, lăsând în urmă doar o amintire.

Din păcate, acest gând frumos nu s-a transformat în realitate, iar ce a urmat a făcut-o pe aceasta să regrete că a ales să râmână în România.

Vindecarea de Covid a venit cu mai multe sechele pe care actrița a încercat să le vină de hac, consultând mai mulți specialiști în domeniu.

„Acum trei luni am luat şi eu covid-ul. O febră în continuă creştere m-au făcut să aterizez la Balş unde am stat 3 nopţi, din fericire fară suplimentare de oxigen.

După externare am zis că am încheiat cu coronavirusul şi că îmi văd de ale mele, dar de la câteva zile distanţă au apărut noi simptome: erupţii cutanate de diverse tipuri, palpitaţii, puls ridicat, o enterocolită în urma căreia am slăbit 10 kg şi desigur, simptomele neurologice. În următoarele luni am luat la rand secţiile şi cabinetele de neurologie, gastroenterologie, dermatologie, alergologie din oraş.

Am discutat cu medici specialişti în boli infecţioase. Toată lumea ridica mai mult sau mai puţin din umeri, gratulandu-mă evident cu tradiţionalul „o să treacă”, și-a început aceasta povestea.