Actriță din România, dezvăluiri tulburătoare: ‘Corpul nu mă mai asculta’. Ce s-a întâmplat (exclusiv)

O actriță celebră din România face dezvăluiri tulburătoare despre viața sa. Aceasta spune că nu mai are energia de a-şi serba ziua de naştere. Ce se întâmplă cu marea noastră actriță, sunt informații de ultimă oră.

Una dintre cele mai îndrăgite actriţe românce din ultima jumătate de veac nu mai are același chef de viață ca altădată. La 85 de ani, Ileana Stana Ionescu nu-și mai serbează ziua de naștere. În schimb, mărturisește că apreciază fiecare cuvânt spus din suflet de către apropiați, care valorează mult mai mult decât cadourile.

Marea actriță Ileana Stana Ionescu a împlinit marţi, 14 septembrie, 85 de ani. S-a născut în ultimii ani de pace de dinaintea celei de a doua mari conflagraţii mondiale, în 1936, în oraşul Brad din judeţul Hunedoara. Ileana Stana Ionescu a debutat în teatru la doar 19 ani, pe scena Teatrului de Stat din Reşiţa, interpretând rolul lui Agnes din piesa “Şcoala femeilor” de Moliere.

Ajunsă la onorabila vârstă de 85 de ani, celebra actriță dezvăluie că se simte bine. Doar că nu mai are energia din trecut pentru o organiza petrecerile fastuoase de altădată.

„Sunt bine, mulţumesc tuturor pentru gândurile bune pe care continui să le primesc constant. Nu mai am energia de altădată, motiv pentru care am încetat cu pregătirile spectaculoase din anii anteriori. Nu mai am energia de altădată şi nici motivaţiile de atunci. Ca atare, în ultimii ani nu a mai existat vreo masă festivă în zilele noastre aniversare. Mai degrabă preţuim cuvintele sensibile venite uneori şi de unde nu te aştepţi şi care sunt ca nişte cadouri total nesperate, dar extrem de bine primite!”, a declarat Ileana Stana Ionescu pentru Impact.