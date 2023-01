Actriţa din România care nu va merge la înmormântarea lui Mitică Popescu. A recunoscut şi motivul: „De aproape 10 ani”

România a mai pierdut un alt mare actor, chiar la început de 2023. În urmă cu trei zile, pe 3 ianuarie, era anunțată vestea decesului marelui actor Mitică Popescu, după mai bine de o lună de internare în spital. Cu o carieră emblematică, pe parcursul a 52 de ani, actorul Mitică Popescu rămâne în conștiința publicului român pentru rolurile sale. Teatrul Mic, locul unde a fost depus, a fost și mai neîncăpător pentru cei care i-au adus un ultim omagiu. Din păcate, printre marii absenți de la acest moment se numără și o binecunoscută actriță care a recunoscut și motivul pentru care nu va merge la înmormântarea marelui actor, într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro.

Recunoscut pentru talentul său actoricesc, Mitică Popescu va rămne în conștiința publicului rmân pentru rolul său emblematic, comisarul Munteanu Cocoșilă din filmul „Trenul de aur”, o coproducție româno-poloneză din 1987. De-a lungul celor 52 de ani de carieră, actorul a avut peste 40 de roluri în piese de teatru jucate pe marile scene al României, dar avea să treacă și printr-o perioadă de 3 ani de închisoare comunistă, revenind la Institutul de Teatru și terminându-și studiile.

Marele actor făcea închisoare, începând cu anul 1958, fiind acuzat de „nedenunțarea de acte preparatorii pentru trecerea frontierei”. În afară de teatru, Mitică Popescu avea să joace și în nenumărate producții cinematografice, debutul avându-l în 1974, în pelicula „Dincolo de nisipuri”, iar ultimul său rol fiind în filmul „Umilință”, din 2011.

În 1973, după cum povestea marele actor, mutat la Teatrul Mic din București, avea să o cunoască pe cea care-i va deveni și soție Din 1977, an în care deja activa pe scenele românești, avea să se căsătorească cu o altă viitoare mare actriță, Leopoldina Bălănuță, fiind căsătoriți până la decesul acesteia, în 1998. Povestea de dragoste dintre cei doi avea să fie una pe măsura numelui acestora.

Cei care vor să-l conducă pe marele actor Mitică Popescu, o pot face astăzi, la Cimitirul Bellu din Capitală.

Așa cum se întâmplă într-o viață de om și o carieră de actor, se leagă prietenii care rămân peste timp. Printre aceste mari relații de prietenie, a fost și cea dintre regretații Mitică Popescu și Iurie Darie, iar marea absentă de la înmormântarea care va avea loc astăzi este actrița Anca Pandrea, văduva marelui actor Iurie Darie. De altfel, într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, Anca Pandrea a recunoscut și motivul pentru care nu va merge la înmormântarea lui Mitică Popescu:

„S-a mai stins un mare actor, un om drag. A fost primul care a venit, acum aproximativ zece ani, atunci când Iura a murit. La primele ore ale dimineții, el era în curte. A fost un om cu personalitate, integru, dintr-o bucată. (…) De aproape zece ani, de când Iura al meu a plecat, nu am mai putut merge la nicio înmormântare. I-am aprins o lumânare imediat ce am aflat că a murit.

Rămân acasă, cu Iura, vorbesc cu el, ca în fiecare an am pus în brad pozele lui. Am brad natural, îl voi desface abia când se va usca, sper să mă țină cât mai mult. De Revelion am stat acasă, ca să nu-l las singur. Am fost doar eu cu el, nu am avut stare să invit pe nimeni”, a dezvăliut Anca Pandrea pentru Impact.ro.