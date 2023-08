Actriţa din România care face furori în costum de baie! Are 43 de ani, dar nu îi arată. Foto

Alexandra Velniciuc este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. La cei aproape 43 de ani, vedeta arată spectaculos și atrage privirile tuturor de fiecare dată când își face apariția pe scenă și nu numai. Iată fotografia blondinei în costum de baie care i-a făcut pe fani să reacționeze.

Alexandra Velniciuc este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară, care a urcat pe cele mai mari scene ale teatrului românesc și și-a încântat fanii cu talentul său. Vedeta se bucură de cariera sa de succes și, alături de soțul ei Șerban Puiu, formează o familie extrem de îndrăgită și fericită.

Pe 1 septembrie, Alexandra Velniciuc va împlini 43 de ani, ocazie cu care a decis să publice pe rețelele sociale o fotografie în costum de baie care îi evidențiază forma de zile mari în care se află. Vedeta demonstrează astfel că a câștigat pariul cu timpul, astfel că vârsta nu este decât un număr pentru ea.

Vedeta recunoaște faptul că este o fire activă, iar asta o ajută mult să se mențină în formă. Astfel, pe lângă repetiții și viața de gospodină, Alexandra Velniciuc își face timp și pentru sala de fitness, acolo unde merge și se antrenează.

„Am învățat că și noaptea poate fi un bun aliat când mai ai treburi de rezolvat prin casă. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că nu am nevoie de mult timp ca să mă aranjez să fiu pe scenă. Când pot și nu am repetiții mă duc să fac sport, pentru că eu sunt matinală la sport, bioritmul meu este în prima parte a zilei.

Deși fac multă mișcare și am antrenament fizic, dacă mă pui să alerg sau să fac mișcare după amiaza m-ai pierdut. Am senzația că o să mor, că o să leșin, că nu mai am aer, că nu mai pot!

Fac cumpărături, mă duc la teatru, sunt divă câteva ore, după care revin, îmi prind părul strâns în coadă, fac un duș și intru în bucătărie”, a spus Alexandra Velniciuc, pentru Unica.