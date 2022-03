Actrița din România care a renunțat la telefon și a mers la mănăstire: „Mă trezeam la 04.00 dimineaţa”

Una dintre actrițele promițătoare ale noii generații a făcut dezvăluiri incredibile. La numai 25 de ani, frumoasa brunetă a petrecut o perioadă de timp la mânăstire, fără a se folosi de telefonul mobil sau alte obiecte ale tehnologiei moderne. A reușit să studieze cu succes evlavia măicuțelor. Despre cine este vorba.

Ioana Bugarin are 25 de ani și este una dintre cele mai talentate actrițe ale noii generații. Simpatica brunetă originară din Timișoara s-a făcut remarcată în lungmetrajele „Mia îşi ratează răzbunarea“ şi „Miracol“.

De asemenea, actrița joacă în piesa „Hamlet” pe scena Teatrului Odeon și în „Ruxx“, noul serial de pe HBO Max, cucerind publicul român prin gingășie, simplitate, frumusețe și talent.

Arta cere sacrificii, iar pentru rolurile sale, Ioana Bugarin se documentează temeinic și face tot posibilul pentru a intra în pielea personajelor sale.

Pentru rolul Cristinei din filmul „Miracol”, tânăra artistă a petrecut o săptămână la mânăstire, departe de tentațiile lumești, pentru a apela la introspecție și pacea interioară.

„Cristina Tofan din „Miracol“ e introvertită, spirituală, se foloseşte de tăcere. Repetam deja Mia când am primit propunerea pentru „Miracol“, câteva luni am repetat în paralel, apoi filmarea pentru „Mia“ s-a împins ca să pot face ambele roluri. Am trecut dintr-un film în altul, cu trei zile de pauză.

Dar aveam încredere în ambii regizori, lucrurile bune ies când ştim să colaborăm, iar aici chiar s-a întâmplat. Pentru „Miracol“, am petrecut o săptămână înaintea filmărilor la mănăstire; am renunţat la telefon, mă trezeam la 04.00 dimineaţa şi mergeam la toate liturghiile, încercam să mă rog, mă plimbam, observam rutina măicuţelor, felul cum se mişcă.

La polul opus, „Mia“ vorbeşte despre cum îţi capeţi autonomia ca femeie, pune pe masă o dezbatere despre ce înseamnă să fii o tânără în mediul urban, azi. Când te uiţi la istoria recentă a cinematografiei româneşti, rar femeile sunt în prim-plan.”, a declarat Ioana Bugarin, exclusiv pentru Adevărul.