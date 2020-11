Actrița din Galați, la un pas de moarte după cezariană. Ce i-au descoperit medicii în abdomen, de fapt

Actrița Tania Popa a povestit într-o postare pe Facebook drama pe care a trăit-o o prietenă d-ale sale, pe nume Victoria Dicu, de asemenea, și ea tot actriță.

Actrița din Galați, la un pas de moarte după cezariană

Se pare că actriței din Galați i s-a găsit în abdomen un pansament de mărimea unui pumn, uitat în timpul operației de cezariană pe care a suferit-o în urmă cu câteva luni. Totul a fost făcut public de actrița Tania Popa, pe contul ei de Facebook.

”Sunt șocată de ce i se poate întâmpla unei femei în spitalele din România. Prietena și colega mea, Victoria Dicu este un om cu o energie și o stare de optimism care este de invidiat. Tocmai depre ea este vorba în rândurile următoare. Acum câteva luni a adus pe lume primul ei copil, minunata Mina! Pîină aici pare să fie totul perfect, dacă mai pui ca a dus sarcina și a născut în perioada pandemiei. Au urmat primele luni din viața lor împreună care păreau să fie tot ce și-au dorit. Partea frumoasă a durat trei luni, moment în care Victoria a crezut ca moare de dureri abdominale.

De aici totul a fost un calvar. Spital, un pas de la septicemie și surpriza…. un pansament de mărimea unui pumn uitat în abdomen în timpul operației de cezariană. Pînă în momentul în care ea va fi ca înainte o să fie un drum plin de chin și intervenții chirurgicale. Normal ar fi să se bucure de copil și familie…. Sunt alături de tine, Victoria Dicu, și voi fi alături de tine cu tot ce îmi stă în putere în această luptă a ta!

P.S. O să postez după ce primesc acordul de la ea și marturiile scrise despre coșmarul prin care trece.”, a scris actrița Tania Popa pe contul ei personal de socializare.

Tania Popa, dezvăluiri de senzație

Schimbând registrul, Tania Popa este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Actriţa de 47 de ani a făcut în vara acestui an dezvăluiri de senzație. Aceasta a povestit că s-a căsătorit la doar 18 ani, virgină fiind. Şi aşa a rămas şi o saptămână după nuntă. Ea a dezvăluit că seara de iubire s-a petrecut pe acoperişul unui bloc: „După o săptămâna m-am casatorit. La 18 ani cand m-am casatorit eram virgină şi aşa am rămas o saptămână după nuntă. Am făcut dragoste pe un bloc, pe acoperiş şi mi-aş dori să o fac şi în avion.”, a dezvăluit în urmă cu ceva timp.