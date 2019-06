Actrița din filmul Pe Aripile Vântului, la 102 ani. Cum arată Olivia de Havilland FOTO

Olivia de Havilland uimește cu frumusețea sa! Cunoscuta actriță din filmul „Pe aripile vântului” are acum 102 ani și este un model pentru multe persoane.

Actrița din filmul Pe Aripile Vântului se apropie de 103 ani

Chiar și cei mai tineri care s-au născut cu mult peste anii în care a debutat filmul au auzit de celebra peliculă Pe Aripile Vântului. Actrița Olivia de Havilland va împlini, la aniversarea de 80 de ani a filmului, nu mai puțin de 103 ani. Aceasta a fost nominalizată la premiile Oscar pentru interpretarea sa din rolul Melanie Hamilton Wilkes (cumnata lui Scarlet O’Hara).

Actrița principală din Pe Aripile Vântului a fost alegerea producătorilor din mai bine de 1.400 de femei venite la casting pentru rolul lui Scarlett O’Hara. Filmul a fost amânat preț de 2 ani, timp în care regizorii s-au asigurat că rolul masculin Rhett Butler va fi jucat de nimeni altul decât Clark Gable. Apariția Oliviei din acest film i-a adus numeroase premii pentru rolurile sale de excepție din producțiile cinematografice.

Cadoul neașteptat de la 101 ani

Înainte de a împlini 101 ani, pe 1 iulie, Olivia a fost decarată cu titlul de onoare „Dame Commander of the order of the British Empire”, fiind cea mai în vârstă persoană care a primit acest titlul. ”Să primesc această onoare, acum în pragul celor 101 ani, este cel mai frumos cadou aniversar”, a spus Olivia la momentul respectiv.

Scene memorabile

„Totul a fost legat de o anume scenă. Îmi amintesc vorbind cu Clark despre scena când trebuia să plângă după moartea fiicei sale din film. Era îngrijorat: nu mai vărsase niciodată lacrimi într-un film. Considera că a plânge nu e bărbătesc. “Atunci i-am spus: ‘Lacrimile denotă puterea personajului, nu slăbiciunea. Plânsul te face puternic uman.’ El a fost de acord, a repetat-o şi s-a dovedit a fi una dintre cele mai memorabile scene din film.”