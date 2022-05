Actrița celebră pe care Andreea Esca vrea s-o întâlnească: ‘Are un seminar în septembrie’

Este cea mai cunoscută prezentatoare TV din România și una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Dar, cu toate acestea, chiar și Andreea Esca are proprii săi idoli. Cine este celebra actriță pe care știrista de la PRO TV abia așteaptă să o cunoască. Își dorește să participe la un seminar de-al starului de la Hollywood.

Andreea Esca nu este o împătimită a operațiilor estetice, ci a preferat, dintotdeauna, să încetinească procesul natural al îmbătrânirii folosindu-se de trucuri naturiste, creme și serumuri de îngrijire a pielii.

Desigur, vedeta nu își pune orice soluție pe față, ci se documentează asiduu înainte, pentru a se convinge de faptul că a luat decizia cea mai bună și potrivită pentru tenul său.

Ei bine, din pasiune pentru îngrijirea feței, Andreea Esca a intrat în contact cu platforma lansată de celebra actriță Gwyneth Paltrow, unde blondina postează tot felul de articole informative despre îngrijirea pielii și nu numai.

Într-un interviu exclusiv pentru Revista Ego, Andreea Esca a mărturisit că abia așteaptă să o cunoască pe starleta de la Hollywood, sperând să poată participa la un seminar pe care Paltrow îl va susține, în luna septembrie, pe un vas de croazieră.

Și întâmplarea a făcut să fiu invitată la inaugurarea oficială a acestui vas, o croazieră de două nopți, pe mare, din Southmptom, Marea Britanie, astfel că am reușit să văd despre ce este vorba și să fiu mai convinsă că fac o alegere foarte bună”, a declarat Andreea Esca, în exclusivitate pentru ego.ro .

Mama Alexiei Eram a fost foarte entuziasmată de experiența trăită, fiind invitată la evenimentul inaugural al vasul de croazieră Celebrity Beyond. Andreea Esca vrea să o cunoască pe Gwyneth Paltrow, acesta fiind un mare vis de-al său.

„Știam de platforma weel-being Goop, lansată de Gwyneth Paltrow, însă dinaintea croazierei pe care am avut-o pe vasul Celebrity Beyond. Există și un serial pe Netflix despre inițiativa ei.

Este o experiență de wellness și well-beind, ce a devenit foarte celebră la nivel internațional, și pe care o poți avea și pe această croazieră.

La zona de spa am descoperit produsele de îngrijire lansate de Gwyneth. Cu ocazia asta am testat și cremele ei. Mi-am luat-o pe cea pe care o folosește ea, fiica ei și mama ei. Am mai testat și smoothie-urile speciale după rețeta sa.

Am înțeles că, în luna septembrie, actriţa va fi chiar pe vas și va ține un seminar exclusiv pentru pasageri. Sper să reușesc să particip atunci.”, a completat jurnalista pentru sursa citată.