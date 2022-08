Actrița celebră de la Hollywood care a mers acum la Kiev. Mesajul lui Zelenski

Ce actriță celebră de la Hollywood a mers la Kiev, capitala Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu ea, apoi a notat un mesaj pe Telegram. Actrița a vizitat spitalul de copii Okhmatdyt. Iată ce a declarat președintele Volodimir Zelenski despre această vizită.

Actrița celebră de la Hollywood care a mers acum la Kiev

Actrița americană Jessica Chastain a vizitat, duminica aceasta, Ucraina. Ea s-a întâlnit cu Zelenski, care, ulterior vizitei, a notat un mesaj pe Telgram cu privire la venirea actriței.

„Actriţa americană Jessica Chastain este astăzi în Ucraina. Pentru noi, astfel de vizite ale unor oameni faimoşi sunt extrem de valoroase. Datorită acestora, lumea va auzi, va şti şi va înţelege şi mai bine adevărul despre ce se întâmplă în ţara noastră”, a notat Zelenski pe Telegram.

Actrița Jessica Chastain a vizitat la Kiev spitalul de copii Okhmatdyt.

Despre Jessica Chastain

Jessica Michelle Chastain s-a născut la data de 24 martie 1977, în Sacramento, California, SUA. Ea este o actriță și producătoare de film americană. A câștigat premiul Oscar in 2021 for rolul din filmul The Eyes of Tammy Faye. A început mai întâi cu roluri minore în seriale de televiziune, debutând în 2008, într-un film de lung metraj, Jolene.

În anul 2011, actrița a apărut în șase filme, printre care Take Shelter, The Tree of Life și The Help. Pentru personajul Celia Foote din The Help ea a obținut nominalizări la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, Globul de Aur și BAFTA. În 2012 a debutat pe Broadway în piesa The Heiresss.

Jessica Michelle Chastain s-a născut în Sacramento, California, și a fost crescută într-o gospodărie de clasă medie, dintr-o suburbie din nordul Californiei. Mama ei, Jerri Chastain, este un bucătar vegan a cărei familie este originară din Kansas, iar tatăl ei vitreg este pompier. A descoperit dansul la vârsta de nouă ani și a fost într-o trupă de dans la vârsta de treisprezece ani. Aceasta a început să cânte în producții shakespeariane în toată zona Bay.

Un actor din producția din „Romeo și Julieta” a încurajat-o să facă o audiție pentru Juilliard ca dramaturgie majoră. A devenit membră a „Crew 32”, cu ajutorul unei burse de la unul dintre celebri absolvenți ai școlii, Robin Williams.

În ultimul an la Juilliard, acesteia i s-a oferit un contract de holding cu scriitorul/producătorul TV John Wells, iar în cele din urmă, a lucrat în trei dintre emisiunile sale TV. Jessica continuă să facă teatru, după ce a jucat în „The Cherry Orchard”, „Rodney’s Wife”, „Salome” și „Othello”. Ea își petrece timpul între New York și Los Angeles, lucrând în teatru, film și TV.