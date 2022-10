Actrița celebră care a rămas însărcinată la 48 de ani, pentru prima dată: ‘Voi avea gemeni’

Veste extraordinară la Hollywood. Una dintre cele mai populare actrițe din Cetatea Filmului a anunțat că este însărcinată la vârsta de 48 de ani. Frumoasa șatenă va avea gemeni, iar ea și soțul ei sunt extrem de încântați de faptul că li se va mări familia. Actrița premiată cu Oscar este în culmea fericirii. Despre cine este vorba.

Hilary Swank urmează să fie mamă pentru prima dată. Actrița laureată cu Oscar este însărcinată la 48 de ani, iar ea și soțul ei, antrenorul Philip Schneider, au făcut marele anunț la Good Morning America, spunând:

Vedeta din Alaska Daily a dezvăluit, de asemenea, că ai săi colegi de echipă din serial nu știau că este însărcinată, deși este posibil să fi avut o anumită înclinație că ceva s-ar fi schimbat la actriță în ultimele luni.

„Nu spui timp de 12 săptămâni dintr-un anumit motiv. Dar atunci, de exemplu, crești și folosești mult baia și mănânci mult. Sunt sigur că au existat conversații și, când mă întorc pe platou, oamenii vor spune: „Oh, totul are sens acum”.

Starul din Million Dollar Baby a dezvăluit felul în care și-a ascuns sarcina pe platoul de filmare. Hilary Swank și-ar fi tăiat o pereche de pantaloni care nu se mai potrivesc și a reușit să acopere burtica, punând o jachetă peste ea.

„Continuitatea a fost de genul „Asta nu se potrivește. Și eu zic: „Oh, știi, este în regulă, va funcționa.” Și ei spun „Nu, nu se potrivește.” Și eu zic: „Oh, cred că este O.K. Cred că o putem face să funcționeze.” Și ea a spus: „Ei bine, ești producător executiv, așa că poți face ce vrei, dar asta nu funcționează.” Am fost ca, „Doamne, am pentru a putea spune oamenilor în curând.”