Actorul român Sebastian Stan, nominalizat de două ori la Globul de Aur. Rolurile care i-au fost aplaudate de critici

Sebastian Stan, actor american de origine română, continuă să facă senzație în lumea cinematografiei. La cea de-a 82-a ediție a Premiilor Globul de Aur, acesta a fost nominalizat pentru două roluri remarcabile, confirmându-și statutul de actor de top. Nominalizările vin pentru performanțe în categorii diferite, demonstrându-i versatilitatea artistică și profunzimea interpretativă.

Sebastian Stan a reușit performanța de a fi nominalizat la Globul de Aur în două categorii importante:

În ”The Apprentice”, Sebastian Stan îl portretizează pe un tânăr Donald Trump, explorând perioada anilor ’70 și ’80, când acesta își construia cariera în New York.

Relația dintre Trump și mentorul său Roy Cohn, jucat de Jeremy Strong, adaugă complexitate poveștii, iar interpretarea lui Sebastian Stan a fost lăudată pentru autenticitatea sa.

De cealaltă parte, în ”A Different Man”, rolul lui Edward i-a adus deja Ursul de Argint la Berlinale, iar criticii au apreciat transformarea sa fizică și emoțională.

După anunțarea nominalizărilor, Sebastian Stan a declarat emoționat pentru revista Vanity Fair:

”Este ireal. Încă tremur. M-am trezit pe la 4 dimineața și am zis, ok, mai e o oră și jumătate. Am adormit din nou, iar apoi m-a sunat publicistul meu. De atunci i-am trimis o grămadă de poze mamei mele.”