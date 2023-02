Actorul român care a slăbit 50 de kilograme în 7 luni. Care a fost secretul

A trecut printr-o transformare fizică uluitoare, demonstrând că nimic nu este imposibil, dacă îți dorești cu adevărat să faci o schimbare. El este actorul român care a slăbit 50 de kilograme în doar șapte luni. Care a fost secretul său.

Cunoscut pentru rolurile din „Gogomanii”, „Tanti Florica” sau „Adela”, actorul Bogdan Talașman a trecut printr-o transformare fizică uluitoare, reușind să dea jos nu mai puțin de 50 de kilograme în doar șapte luni.

În urmă cu câțiva ani, artistul ajunsese să cântărească 140 de kilograme, dându-și seama că este nevoie să facă o schimbare majoră în viața sa.

Secretul? Un stil de viață sănătos, din care nu au lipsit o alimentație corectă și antrenamentele regulate.

„Acum vreo 10 ani eram foarte gras, practic obez, și cu regim alimentar, sală și mult alergat am reușit în 7 luni să dau jos 50 de kg.

Țin minte că în prima zi în care m-am apucat de alergat, aveam undeva la 140 de kg, am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut, credeam că am făcut infarct! După 7 luni m-am înscris la primul meu maraton montan pe care l-am terminat. Ulterior au mai fost 10-11 maratoane pe munți, pe coclauri, și pe toate le-am dus la capăt! Practic momentul în care am scăpat de haina aia grea pe care o purtam cu mine zi de zi, viața mea s-a schimbat. Începusem să trăiesc din nou”, a povestit Bogdan Talașman pentru click.ro.