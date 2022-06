Actorul internațional cu greutate care îl sună zilnic pe George Burcea: „Este de 40 de ani în industrie”

George Burcea este un actor talentat, pe care l-am putut vedea în filmele „Closer to the moon” sau „Itaker”, dar și în piesele de teatru „Fratii Karamazov” ori „Azilul de noapte”. Vedeta a apărut în diverse spoturi publicitare internaționale și videoclipuri ale celor mai cunoscuți artiști români: Smiley, Antonia și Andreea Balan. Puțină lume știe că acesta este sunat zilnic de o mare personalitate de la Hollywood. Despre cine este vorba, află în rândurile de mai jos.

În copilărie și adolescență, viața lui George Burcea nu a fost deloc ușoară. Chiar moldoveanul din Botoșani a dezvăluit că era foarte des tachinat de ceilalți copii, deoarece „eram cu hăinuțe urâte pe mine, eram mai negricios, oricum eu sunt mai negricios, aveam acnee pe față, eram necăjit, proveneam dintr-o familie foarte săracă și cu probleme mari în spate”. În prezent, actorul se bucură de mare succes, a ajuns chiar să vorbească zilnic la telefon cu un mare actor internațional.

Știai că fostul soț al Andreei Bălan a fost marinar, înainte de a studia actoria? Vedeta a stat mai bine de doi ani pe mare, după care și-a schimbat radical viața, dând la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. De curând, actorul român a terminat de filmat pentru mini-serialul „Familia Addams”, regizat de nimeni altul Tim Burton. George Burcea nu doar că a avut șansa de a interpreta un rol cheie pentru cariera lui, dar s-a aflat pe același platou de filmare cu faimoasa Catherina Zeta-Jones sau Luis Guzman. Cu toate acestea, cele mai mari emoții le-a avut la întâlnirea cu Burton.

George Burcea interpretează rolul lui Lurch în noua producție a regizorului american Tim Burton, care explorează aventurile celebrei familii Addams. Deși agenția cu care lucrează actorul român l-a propus pentru rol, acesta a studiat intens personajul, s-a îmbrăcat precum Lurch, s-a bărbierit ca el și a mers încrezător că va trece de casting. Un mare șoc a fost când l-a văzut pe talentatul Tim Burton.

„Îți spun sincer, prima oară când m-am pierdut nu a fost când m-am întâlnit cu Catherine Zeta-Jones, ci la al doilea casting cu regizorul, cu Tim Burton. Îl admiram de 100 de milioane de ani, îi văzusem toate filmele și în momentul în care m-au chemat la Buftea la casting am băut vreo 4 cafele înainte. Îl vedeam cum se plimbă cu pălăriuța aia a lui și cățelul. Când l-am văzut am început să tremur, am băut vreo 4 cafele, am fumat vreo 10 țigări, asta în decurs de 10 minute, una după alta. Chestia este că, după 5 minute, după ce am vorbit cu dumnealui, și mi-a zis că este rolul meu, eu sunt pentru, am răsuflat ușurat”, a declarat George Burcea, pentru EGO.ro.