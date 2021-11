Actorul din Las Fierbinți care a slăbit 26 kg: ”Când m-am văzut în poze, m-am speriat”

Ambiția l-a determinat să dea jos 26 de kilograme, iar acum când privește fotografiile de acum un an nu se mai recunoaște. Cine este actorul din serialul Las Fierbinți care a trecut printr-o transformare radicală.

Cătălin Neamțu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, fiind cunoscut publicului român datorită aparițiilor sale la Ferma Vedetelor și serialul autohton Las Fierbinți.

Mare la sfat și acum mic la stat, simpaticul actor a trecut printr-o reală transformare atunci când a decis să slăbească, reușind performanța uluitoare de a da jos 26 de kilograme în mai puțin de un an și jumătate.

Cătălin Neamțu a mărturisit că aceasta nu este prima dată când jonglează cu kilogramele în plus. Acum ceva timp, actorul a reușit să scape de 35 de kilograme după ce a consultat un medic nutriționist, care l-a ghidat în tainele slăbitului sănătos.

„M-am apucat în urmă cu un an şi 3 luni, am topit 26 de kilograme. În august 2020, eram la Ferma din Cocani, în culise şi mi-a făcut un coleg nişte poze. M-am speriat, am zis că nu e adevărat şi că trebuie să slăbesc. Dar să ştiţi că eu am mai slăbit în trecut cu nutriţionist, 35 de kilograme. Eram dat prin Buftea exemplu, însă am pus kilogramele la loc.