Vedeta de la Ferma a slăbit 21 de kilograme în 6 luni. Lui Măruță nu i-a venit să creadă când l-a văzut

O vedetă cunoscută de la Ferma a reușit să fie un exemplu de voință și putere pentru copiii săi, după ce a decis să-și schimbe total viața. Cum a reușit să slăbească 21 de kilograme în doar 6 luni? Care sunt lucrurile la care a renunțat și ce obiceiuri nesănătoase avea încă de când era copil?

Vedeta de la Ferma care și-a schimbat viața: – 21 de kilograme în 6 luni

Actorul Cătălin Neamțu a fost invitatul special al emisiunii de azi al show-ului „La Măruță”, dar nu a venit singur. Deși și-a obișnuit fanii să vină alături de colegii săi comici, acum a decis să pășească în platourile de filmare cu cei doi copii ai săi, soția și mezina familiei rămânând să-i privească din spatele micilor ecrane.

Înainte de un interviu aparte cu micuții, gazda emisiunii a subliniat reușita uriașă a actorului, după ce a scăpat de zeci de kilograme. Acesta a pierdut peste 20 de kilograme “într-un experiment social, izolat de civilizaţie”.

Artistul a recunoscut că e născut și crescut în Capitală, dar este obișnuit cu munca fizică. Lucrul care l-a ajutat a fost mâncarea puțină și naturală de la țară, loc unde s-a mutat preț de 70 de zile.

Care e secretul schimbării drastice?

Depărtarea de tabieturile sale și de rutina la care ajunsese l-au ajutat să-și schimbe viața. Fanii săi au fost surprinși să audă faptul că problemele cu greutatea nu au venit abia acum în viața lui, ci au fost prezente încă din copilărie. „Am mai slăbit undeva în 2006 – 30 de kilograme cu un nutriţionist.

Am slăbit în 3 luni jumate de la 105 la 80, fără muncă fizică, cu foame, dar de atunci am mai pus nişte kilograme. Sunt mai urs, suricata, mai subţire n-am fost niciodată. Am fost de mic grăsuţ ,că ne intelgem.

Că să-ţi mai dau un exemplu să ştii cît eram de gras, am fost ultima genratie de pionieri şi bunica mea mi-a făcut o cămaşă din 2 cămăşi pe care le-a legat în spate că să mă încapă şi pe mine ceva, şi la poză de grup eram cât invatoarea şi nu-mi puneam basca pentru că sarea că dopul din şampanie”, a mai detaliat acesta.

Problemele cu greutatea, prezente și în copilărie

Pe perioada școlii a stat la bunici, cărora le cerea zilnic: ouă ochiuri, cartofi prăjiți și brânză rasă pe deasupra.