Actorul care l-a jucat pe Nelu Curcă în ‘La Bloc’ a recunoscut de ce a divorţat de prima soţie. Mihai Coadă e de nerecunoscut de când s-a călugărit: „Femeia atrage”

Cine nu și-l mai amintește pe Nelu Curcă din serialul „La Bloc”? Mihai Coadă, actorul care a interpretat cu succes acest personaj și care ne-a făcut serile mai frumoase a devenit, însă, de nerecunoscut acum. Iată ce l-a făcut să divorțeze de prima soție, dar și ce l-a determinat să se retragă la mănăstire.

Mihai Coadă a devenit cunoscut publicului larg datorită rolului pe care l-a jucat în celebrul serial „La Bloc” de la Pro TV. În perioada 2002-2007, timp de 10 sezoane, acesta a făcut senzație pe micile ecrane, cunoscând faima în postura lui Nelu Curcă. Deși a mai jucat, în paralel, și în alte filme sau seriale, acesta a fost cel mai cunoscut rol al său.

Cu toate acestea, după mai mulți ani petrecuți în lumina reflectoarelor și pe platourile de filmare, actorul a decis să renunțe la tot și s-a retras din viața publică. A pus pe ultimul loc celebritatea și actoria și a urmat calea Domnului, retrăgându-se la o mănăstire situată în apropierea orașului său natal.

Am filmat 6 ani pentru La Bloc, am făcut drumul Ploieşti – Bucureşti atâţia ani….”, a povestit Mihai Coada la podcastul lui Cătălin Măruţă.

Vreo 260 de actori ar fi dat proba pentru acest rol, aşa am auzit eu. M-a chemat Răzvan să dau probe, nu am vrut să merg iniţial. Nu aveam încredere, chiar nu găseau ei în Bucureşti un actor bun? Trebuia să vin eu din Ploieşti…

„Când mă întorceam de la filmări seara, nu mă mai puteam ruga. Mă murdărea meseria asta. Nu mă mai puteam linişti după hărmălaia de la filmări. Din 2002 până în 2008 am jucat încordat, nu era un personaj agreat de mine.

Fostul actor a fost sincer și a dezvăluit motivul care a dus la separarea de prima soție. Acesta a recunoscut că „din cauza ispitelor” feminine a greșit în căsnicie, astfel că s-a ajuns la divorț. După o perioadă petrecută în singurătate, el a decis că este mai bine să aleagă calea bisericii.

„Am divorţat de prima soţie din cauza ispitelor, aşa mai păcătuiesc bărbaţii. Se mai uita în stânga şi în dreapta, femeia atrage… Fata mea ne-a zis şi ea să ne despărţim, ea era cam libertină, avea 18 ani. Am stat singur 3 ani de zile, nu ştiam ce să fac, atunci am vrut să intru în călugărie. Am greşit în căsnicie”, a mai dezvăluit fosta vedetă Pro TV.