Actor celebru de la Hollywood, aproape să fie înjunghiat: ‘A fost nebunesc’

Un actor celebru de la Hollywood a povestit că era la un pas de a fi înjunghiat la metrou. În timp ce a apărut în cel mai recent episod al podcastului Armchair Expert, actorul a rememorat evenimentul, despre care a spus că a avut loc înainte de pandemie, când „obișnuia să se plimbe tot timpul prin New York City” cu căștile pe urechi. Într-o discuție, el a povestit despre cum căștile cu anulare a zgomotului l-au făcut să nu fie deloc conștient de situația periculoasă în care se afla.

Actorul Bradley Cooper a declarat că incidentul a avut loc în timp ce se îndrepta să o ia de la școală pe micuța sa fiică Lea.

”Eram în metrou pentru a o lua pe Lea din centru. Și am fost jefuit sub amenințarea unui cuțit. A fost destul de nebunesc.

Cooper – care a precizat că, pe lângă faptul că purta AirPods, încerca să fie „incognito” cu ochelari de soare și o pălărie – se îndrepta spre un loc pe peron pentru a aștepta trenul când cineva s-a apropiat de el.

Actorul a descris cuțitul ca fiind lung de aproximativ 5 cm și cu un mâner din lemn, asemănător unui briceag. „Îmi amintesc, îmi zic: „Este un cuțit frumos”. Are ceva istorie. Este o moștenire, ca și cum ar fi fost al tatălui său”, a glumit Cooper.

Sunt lipit de stâlp ca în The French Connection sau ceva de genul ăsta, apoi mă întorc și mă uit în jos și văd un cuțit.”

“Sunt în la capătul metroului și am simțit pe cineva venind și m-am gândit: ‘Oh, vor să facă o fotografie sau ceva de genul ăsta’.

Odată ce a conștientizat cuțitul, Cooper a spus că s-a uitat la persoana care îl ținea în mână și a fost „surprins de cât de tânăr era”.

„Pur și simplu am început să alerg, am sărit peste turnichet, am lovit în jurul foaierului cu gresie albă de la intrarea în metrou, mi-am scos telefonul”, și-a amintit el, înainte de a explica că cel care ținea cuțitul în mână a ieșit și el repede de acolo, ceea ce a făcut ca Cooper să îl urmărească.