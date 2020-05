Acest bărbat din Timiș a descoperit 95.000 de EURO într-un dulap second-hand cumpărat de pe OLX. Ce a făcut cu banii

Un bărbat din Timiș a trăit șocul vieții sale atunci când a cumpărat un dulap vechi, găsit pe Olx.ro. L-a sunat pe cel care vindea dulapul, s-au înțeles asupra prețului, a luat piesa de mobilier de care avea mare nevoie, a urcat-o în mașină și a dus-o acasă. După o săptămână a găsit în dulapul vechi nu mai puțin de 95 de mii de euro!

Îl cheamă Samuel Stănici, are 33 de ani, și a crescut într-o familie cu 12 copii şi la rândul său este tată a patru copii. Este muncitor în construcţii şi ocazional în agricultură, în Belgia, iar de curând a trăit experiența vieții sale. În urma unui anunţ de pe site-ul Olx, Samuel, care locuieşte în prezent în satul Bichigi din Timiş, a cumpărat de la un bărbat din Arad o piesă de mobilier la mâna a doua. Samuel spune că s-a uitat în dulapul vechi atunci când l-a cumpărat, dar nu a văzut nimic. A ajuns acasă, a descărcat mobila, a și fixat-o acolo unde avea nevoie, dar surpriza a venit de-abia după o săptămână.

Unul dintre copiii săi s-a jucat pe la dulap și a găsit o cutie metalică. Bărbatul a văzut-o și a deschis-o. Nu i-a venit să creadă așa ceva. Descoperise o adevărată valoare. A numărat banii și a realizat că ținea în mână 95.000 de euro. Din acel moment, Samuel nu a mai avut linişte.

„A fost un şoc mare. Când am văzut prima dată situaţia, nu ştiam ce se întâmplă. Prima dată am crezut că nu e real. După 10 minute mă întrebam dacă e realitate ce se întâmplă. Nu a fost uşor. Adevărul e că nu m-am bucurat, a fost un stres, pentru că nu ştiam ce e cu banii. Toată noaptea nu am dormit. Nicio clipă nu m-am gândit că sunt banii mei. Aveam impresia că toate maşinile se opresc la mine la poartă. Bine că am avut soţia şi am mai povestit cu ea. A fost foarte greu. Aveam impresia că m-a pus cineva la probă, că vine o mafie la mine. Nu mai ştiam cum să o scot la capăt“, a povestit tânărul pentru adevărul.ro.

A înapoiat suma de bani găsită în dulap

Frământat că nu ştie ce să facă cu banii, Samuel l-a sunat pe Mircea, un prieten al său de la biserica penticostală din Bichigi. Samuel şi Mircea au stabilit un plan după care să îl caute pe posesorul real al banilor. S-a dus din nou în zona de unde a cumpărat dulapul și a aflat că în casa respectivă a locuit tatăl tănărului de la care a cumpărat dulapul. L-a sunat apoi pe acesta și l-a descusut să vadă dacă s-a avut bine cu tatăl său. După ce a aflat că vânzătorul era în relații bune cu tatăl lui, a decis să-i spună de bani, însă nu a menționat suma ci l-a chemat la el ca să-i restituie averea.

„A fost un gest foarte frumos. L-am apreciat mult. Putea să păstreze banii, dar a decis să îi returneze. M-a mişcat. Rar mai găseşti aşa oameni“, a declarat pentru sursa menționată vânzătorul din Arad, care a dorit să rămână anonim. În urma gestului său, Samuel a primit o recompensă de 9.500 de euro, care l-a bucurat enorm. A reușit să-și pună centrală în casă și să-și achite niște datorii.

„Eu cred că Dumnezeu m-a încercat să vadă cât sunt de legat de bani. Îţi dai seama că după ce te vezi cu atâţia bani, poţi să spui că stai liniştit. Eu sunt învăţat cu munca. Pentru mine e un stres să ai bani aşa mulţi. Mie îmi place să lucrez. Fericirea nu e în banii ăştia. Eu puteam să păstrez banii liniştit, dar nu m-au atras să îi ţin pentru mine. Eu am vrut ca banii să meargă unde trebuie şi atâta tot. Important e cum te pui seara în pat. Eu nu mai aveam linişte niciodată. Nu puteam să mă bucur de nişte bani care erau ai băiatului“, a mai declarat Samuel Stănici.