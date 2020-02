Accidentarea care a făcut-o pe Simona Halep să renunțe la Doha. Iată motivul retragerii

Simona a renunțat la Qatar Total Open, decizia a fost luată după victoria din Dubai. Campioana a făcut declarații despre accidentarea care nu îi permite să mai concureze Doha!

Simona Halep a explicat decizia luată pentru Qatar Total Open. Anul trecut campioana a jucat în Dubai și Doha, avansând până în sferturile de finală în Emirate. În Qatar a pierdut finala împotriva lui Mertens. În prezent vrea să încheie luna februarie doar cu trei turnee disputate în anul 2020: Adelaide, Australian Open și Dubai Tennis Championships.

”E o decizie pe care am luat-o înaintea meciului de astăzi. Am început turneul cu o mică accidentare la picior. Înainte să plec din România, la un antrenament, m-am accidentat. Am zis să forţez puţin aici, să iau fiecare meci în parte. Acum voi spune stop la Doha şi mă voi odihni” menționează Simona, potrivit adevărul.ro.