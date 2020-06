Accident pe Șoseaua Nordului din Capitală. Polițiștilor nu le-a venit să creadă când au văzut cine e la volan

Accident Rutier pe Șoseaua Nordului din Capitală. Șoferul autovehiculului a pierdut controlul direcției de mers și s-a răsturant pe carosabil. Patru alte mașini au fost implicate în incident. Cine era la volanul mașinii?

O șoferiță în vârstă de 37 de ani a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat. Accidentul a avut loc joi, 18 iunie, la prânz. Femeia a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a lovit un vehicul care circula regulamentar, arată Brigada Rutieră. Impactul a soldat cu răsturnarea unuia dintre autovehicule pe plafon, iar alte două mașini staționate au fost avariate. Tânăra de 37 de ani este ușor rănită.

Medicii veniți de urgență la locul incidentului au decis transportarea șoferiței la spital pentru îngrijiri medicale. Zona Șoselei Norcului, de la Ambasada Chinei către Parcul Herăstrău, a fost destricționată. La momentul acesta, se efectuează cercetarea la fața locului pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

Cea care a produs accidentul este iubita lui Ciro Castellano, fostul socru al Antoniei. Tânăra era la volanul unui Porsche Macan GTS, autoturism în valoare de 65.000 de euro. La scurt timp după ce Ciro a aflat de toate cele petrecute a venit la fața locului alături de fiul său, Vincenzo. Castellano senior este fratele lui Joshua, cel alături de care deține un restaurant. Acesta a intrat în atenția presei după ce a avut o relație de scurtă durată cu Raluca Sandu, fiica fostului președinte al Federației Române de Fotbal. Ulterior, a devenit cunoscut fiind implicat în scandalul custodiei nepoatei sale, Maya, fiica Antoniei cu Vincenzo.

„S-a ajuns la o înţelegere între Antonia ş Vincenzo, s-a închis tot. Fetiţa va sta în Italia cu tatăl ei, vine şi ea în România în vacanţă. Ea merge la şcoală în Italia. Ne-am întâlnit, ne-am pupat, am vorbit şi a fost ok. Copilul are nevoie şi de mamă, e îndrăgostită de Antonia. Eu nu am vorbit niciodată urât de Antonia, eu i-am spus doar ce s-a întâmplat. Ea se supără că vorbesc cu voi, dar eu nu am zis nimic rău de ea”

Ciro Castellano