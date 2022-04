Accesoriul ireal de scump al lui Kate Middleton. Ți-l poți permite doar dacă muncești 2.000 de ani pentru el VIDEO

Kate Middleton este cunoscută pentru aparițiile ei care fură privirea tuturor. Ducesa are gusturi extrem de bune în vestimentație și mai ales în bijuterii. Cu toate acestea, nu se sfiește să poarte și bijuterii mai ieftine, atât timp cât îi plac. Desigur, are și accesorii scumpe, însă care este cel mai scump?

Ducesa de Cambridge a fost surprinsă purtând și accesorii extrem de ieftine, însă a purtat coliere și cercei a căror sume sunt enorme pentru un om care are un loc de muncă normal. Vorbim de colierul Nizam of Hyderabad, purtat de soția lui William, în valoare de 79 de milioane de euro.

Bijuteria extrem de valoroasă poartă numele conducătorului statului Hyderabad, care acum face parte din India. Obiectul prețios a fost dăruit Reginei Elisabeta a II-a, drept cadou de nuntă, în anul 1947.

Colierul a fost făcut la comandă de către conducătorul indian. De asemenea, a lăsat-o pe Regina Elisabeta să aleagă ce fel de diamante prețioase vrea să conțină bijuteria. Kate Middleton a fost surprinsă purtând colierul prețios din clipa în care a devenit membru al familiei regale britanice.

Acesta este cel mai scump colier din colecție de bijuterii a familiei regale. Cu toate acestea, colecția mai cuprinde bijuterii precum broșa Cullinan III și IV, în valoare de circa 60 de milioane de euro și broșa Williamson Diamond, în valoare de 30 de milioane de euro.

Ducesa de Cambridge a fost mereu îndrăgostită de sport, fapt pentru care a practic, de-a lungul timpului, numeroase sporturi precum: baschet, tenis, volei, fotbal, tenis de masă, cricket sau hochei pe iarbă. Kate Middleton a jucat tenis, într-un meci demonstrativ, alături de campioana de la US Open, Emma Răducanu.

”Am discutat doar despre victoria de la US Open și despre ce realizare mare este pentru noi, dar și pentru țară. Este o persoană foarte săritoare și a fost minunat să joc tenis alături de ea. Are un joc foarte bun și, să fiu sinceră, un forehand fantastic”, a declarat Emma Răducanu, potrivit The Sun.