Abi Talent, prima fotografie cu noua iubită. Cine este tânăra

Abi Talent trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața. Pe lângă faptul că are faimă și o duce foarte bine din punct de vedere financiar, acum, tânărul cântăreț se poate lăuda și cu o iubită extrem de frumoasă.

Abi Talent, fotografie îndrăzneață cu iubita lui

El a postat prima fotografie împreună cu noua lui cucerire, într-o ipostază foarte sexy, în care trapperul își ține mâna pe sânul iubitei sale.

În dreptul fotografiei, în stilul plin de umor care îl caracterizează, artistul a scris: „V-am zis eu că nu sunt gay”, referindu-se la diversele comentarii pe care le-a primit de-a lungul timpului pe internet, cu privire la orientarea lui sexuală.

Tânărul cântăreț s-a îndrăgostit de o blondă foarte sexy. Ea este studentă la Facultatea de Arte și are 21 de ani. În plus, ea are mare succes cu hainele pe care le creează și le vinde. Tânăra vinde haine sport, iar prietenele ei, mai multe influencere din mediul online, o ajută și îi fac reclamă, purtându-i creațiile.

Delia Cristina este celebră pe Instagram, acolo unde are peste 80.000 de urmăritori, pe care îi încântă cu fotografii care mai de care mai provocatoare.

Cine este Abi Talent

Abi Talent face parte din noua generație de artiști. El cântă genul de muzică numit trap și a devenit celebru odată cu melodia „Papuci Gucci”, care a făcut ravagii pe Internet, înregistrând milioane de vizualizări. Deși mulți l-au criticat pentru mesajele transmise în piese, el a prins extrem de bine la publicul tânăr și înainte de pandemie a avut multe concerte.

A șocat industria muzicală atunci când a declarat nonșalant că are doar 8 clase și s-a lăudat cu banii pe care îi face. Cu toate acestea, Abi a spus că totul a început ca o glumă, neașteptându-se ca piesa lui să se viralizeze și să devină atât de cunoscută.

Abi Talent, scandal monstru cu Alex Velea

Abi Talent a avut o dispută cu Alex Velea, care a ajuns rapid în presa de scandal. Totul a început de când trapperul i-ar fi adresat cuvinte jignitoare lui Alex Velea. Celebrul cântăreț ar fi vrut să îi dea „un capac” lui Abi, atunci când s-au văzut la premiera filmului 5 Gang, iar de aici a pornit totul.

Apoi, Alex Velea a lansat o piesă în care îl lua pe Abi peste picior, iar tânărul a venit și el cu un cântec în care l-a batjocorit pe Velea și l-a numit „bătrân”.

Cei doi și-au mai aruncat cuvinte dure și injurii și pe internet, însă lucrurile s-au calmat, iar Velea a declarat într-un interviu că a stat mult pe gânduri dacă să îi răsundă sau nu. Cu toate astea, artistul a decis să intre în acest „joc”, pentru că l-au durut cuvintele spuse despre familia lui.