Aaron Carter a murit. Fratele lui Nick de la Backstreet Boys a fost găsit fără suflare în propria baie. Toate amănuntele incredibile, în rândurile de mai jos ale articolului.

A murit Aaron Carter. Fratele mai mic al lui Nick Carter, mort în propria baie

Aaron Charles Carter, fratele mai mic al cântărețului Nick Carter, membru al formației Backstreet Boys, a decedat. Acesta a fost găsit mort în baia sa din Lancaster, California.

Aaron Carter avea doar 34 de ani, iar poliția anunță că a primit un telefon prin care se relata că un bărbat a fost găsit mort, înecat în propria cadă.

Aaron mai avea o soră geamănă

Aaron Carter avea o soră geamănă, Angel, care este fotomodel, precum și două surori mai în vârstă, B.J. (Bobbie-Jean) și Leslie, care este și ea tot cântăreață. Deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat, cum a fost găsit artistul mort în baie.

„În acest moment este un moment foarte greu, încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat și care a fost cauza”, a declarat un reprezentant al echipei cântărețului pentru agenția de presă PA.

Cine este Aaron Carter

Aaron Carter a devenit foarte celebru la nivel mondial după ce a apărut foarte des în revistele de tineret din toată lumea.

Debutul său pe scenă a avut loc pe 4 martie 1997, în timpul unui concert, alături de fratele său, Nick Carter, și formația din care acesta era parte, celebra Backstreet Boys.

Cu cine a avut relații de scurtă durată Aaron Carter

Primul hit al lui Aaron Carter a venit rapid. Acesta a fost melodia Crush On You, după care a fost urmat de altele cum ar fi Crazy Little Party Girl sau Surffin’ U.S.A.

Cele mai mari succese ale cântărețului Aaron Carter au fost atinse cu albumele sale „Aaron’s Party” și „LØVË”.

Aaron Carter mai este cunoscut și că a avut a avut relații de scurtă durată cu Lindsay Lohan și Hillary Duff.

Aaron Carter, a luptat cu dependența de droguri. De ce s-a certat chiar și cu fratele lui, Nick

Aaron Carter a avut un trecut tumultos. În urmă cu câțiva ani a luptat cu dependența de droguri, având probleme legale și ajungând la reabilitare.

În plus, Aaron Carter a avut scandaluri cu mai mulți cântăreți, printre care și fratele său Nick, pe care l-a acuzat că a încercat să-l pună sub o tutelă, similară cu cea sub care s-a aflat Brittney Spears.