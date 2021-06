Momente cumplite în familia Mădălinei Manole. Fratele cântăreței a mai primit o lovitură tristă

Chinul și tristețea continuă în familia Mădălinei Manole. Fratele regretatei cântărețe a mai primit o lovitură dură. Ce se întâmplă acum cu Marian Manole? A apărut încă o dramă în casa acestuia.

Familia Mădălinei Manole este în continuare încercată din greu. Fratele regretatei cântărețe a anunțat faptul că s-a separat de soția sa după un mariaj de 20 de ani. Fanii solistei care a plecat tulburător de lângă cei dragi sunt șocați de șirul de necazuri care pare că nu se mai termină.

Marian Manole a dezvăluit că el și soția sa au hotărât să o ia pe drumuri separate. Cei doi au împreună un băiat, Mihai. Detaliul care a surprins pe toată lumea a fost faptul că separarea a avut loc, de fapt, în urmă cu câțiva ani pe când acestuia îi murise mama, eveniment care s-a petrecut în anul 2017.

Acest anunț a fost făcut în urma întrebărilor repetitive ale unor internauți cu privire la apariția soției în postările sale sau măcar aducerea sa aminte. Marian a subliniat că pe rețelele de socializare pe care le are este vorba strict de Mădălina și de a-i păstra vie amintirea, nu despre viața sa personală.

Bărbatul a adăugat că nu are de ce să-și ascundă povestea, dar nu consideră potrivit nici să o pună „pe tapet cu lux de amănunte”. Cu această ocazie, acesta a postat o fotografie în care se aflau fiul său și fostă lui parteneră de viață. Imaginea a venit abia acum în mediul online pentru a putea închide gurile rele și pentru a clarifica de altfel toată situația.

„Poftiți! Într-una din fotografii apare și mama lui Mihai, femeia care a stat închisă în cușca leilor (leii fiind eu și Mihai) timp de peste 20 ani și care după moartea mamei și a exprimat dorința de a părăsi cușca, deși leii erau pașnici! Dragii mei, am pierdut în viață persoane dragi mie, cam tot ce iubeam! O căsnicie în plus sau în minus nu mai contează! De ceva timp am învățat să trăiesc singur! La început a fost greu, dar, ulterior, te obișnuiești! Singurătatea doare, dar nu ucide! Cel puțin pe mine! Sper că am mulțumit cu răspunsul meu”sopra signore curiose”!”

Marian Manole (Sursa: facebook.com)