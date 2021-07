A stropit plantele din grădină cu apă și săpun, un truc genial cunoscut de puțini români

Ce se întâmplă dacă uzi grădina cu apă și săpun? Mulți nu au crezut în acest truc, dar s-a dovedit extrem de util pentru frumusețea și sănătatea platelor pe care le ai. Ce beneficiu le oferă acestora?

Truc pentru grădină: ce se întâmplă dacă stropești plantele cu apă și săpun?

Puțini sunt aceia care știu că săpunul nu este bun doar la igiena personală, ci este chiar un insecticid perfect pentru plantele tale. Acesta poate fi utilizat împotriva dăunătorilor plantelor din grădină.

Cu siguranță acest truc este foarte vechi, folosit pe vremea în care nu existau atâtea opțiune precum avem noi acum în magazine specializate sau supermarket-uri. De asemenea, acesta este foarte bun, rapid, ieftin și mai puțin poluant și nociv decât alte alegeri din magazine.

Cum se prepară?

Este recomandat să te folosești de săpun de casă, neparfumat, ulterior să răzuiești câteva linguri din el, mai apoi să amesteci totul cu 1 litru de apă și să agiți până la dizolvare. Lichidul se aplică prin pulverizare direct pe plantele care sunt atacate de insecte.

Nu este recomandat să folosești detergent de săpun pentru că vei omorâ plantele. Nu trebuie să depășești concentrația pentru a nu produce daune plantelor. Dacă folosești un pulverizator, stai la o diferență considerabilă de plantele pe care vrei să le ‘vindeci’ și curăță-te bine după ce termini procesul.

Alt truc pentru grădina ta

Spray cu usturoi

1-2 căpăţâni de usturoi tocate

Îndeajuns de multă apă caldă pentru le acoperi

Pune usturoiul într-un borcan mare şi acoperă cu apă fiartă. Pune capacul şi lasă să stea peste noapte. A două zi strecoară şi adaugă în sprayul cu săpun de mai sus.

Există multe opțiuni naturale pentru a-ți face grădina să arate fantastic, dar mai ales pentru a fi sănătoasă. Trebuie doar să te informezi astfel încât să-i dai viață cu ajutorul unor ingrediente pe care le ai la tine în cămară sau bucătărie.

Ce trebuie să mai faci?

-Lasa suprafata pamanatului din ghiveci sa se usuce intre doua udari.

-Pune un strat de pietris la fundul ghiveciului, pentru ca apa sa se poata drena bine, iar radacinile sa nu ajunga in contact cu apa din farfurie.

-Schimba complet pamantul, la fiecare doi ani.

-Taierile trebuie facute tinand cont de faptul ca noii lastari apar de la baza ultimelor frunze.

-Sterge frunzele cu o carpa moale umezita usor, in fiecare saptamana.

-Nu uda un ficus cu apa de la robinet. Ideala este apa de ploaie sau apa de la robinet dar dupa ce a fost pastrata in sticle fara capac, cel putin doua zile, pentru a permite evaporarea clorului. (Sursa: casă-grădina.ro)