A schimbat-o închisoarea și acum face filme XXX! Vedeta a mărturisit chinul trăit, dormind cu gândacii

Una dintre cele mai de succes actriţe de filme pentru adulţi face mărturisiri şocante. Vedeta a povestit cum a schimbat-o tot ce a trăit în închisoare şi cum a ajuns să facă o avere uriaşă.

Lana Rhoades sau Amara Maple, pe numele ei adevărat, are 24 de ani, dar viaţa sa nu a fost deloc una lipsită de probleme. Celebra actriţă din filmele pentru adulţi a dezvăluit că în adolescenţă a fost arestată de zeci de ori din cauza consumului de droguri şi a furturilor în care era implicată.

“Am fost în prejma unor oameni care au comis mai multe fapte, eram în Chicago, iar asta e un lucru comun acolo. Aveam un iubit și el avea niște prieteni, niște oameni dubioși, mai în vârstă ca mine. Am fost cu ei când au spart câteva case. Sincer, eu nu am furat nimic de acolo, nici nu am câștigat nimic de pe urma jafurilor. Doar îmi plăcea de acel tip și am fost alături de el și prietenul lui.

Am fost în anturajul nepotrivit, am fost arestată de vreo 20 de ori înainte să ajung la închisoare, consumam heroină și alte droguri tari, eram pe o cale greșită” a povestit Lana.