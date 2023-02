A pus un bol cu sare sub calorifer şi totul s-a schimbat. O să vrei să faci şi tu aşa de acum

Există câteva trucuri casnice comune care ne pot ajuta la anumite lucruri și situații. Este și cazul acestui truc despre care vorbim azi, și care implică un bol cu sare pus sub calorifer. Deși ar putea părea ciudat, acest truc chiar are efect, iar în cele ce urmează îți explicăm ce se întâmplă când pui un bol cu sare sub calorifer.

Sistemul de aerosoli naturali din casa ta

Poate ai auzit, sau poate chiar ai beneficiat de un astfel de tratament cu aerosoli când mergeai cu bunica sau mătușa, poate, la Slănic Moldova sau Slănic Prahova, aici existând centre de tratament cu aerosoli. Dar, dacă nu știi ce înseamnă, îți pot spune că utilizarea aerosolilor inhalați permite tratamentul selectiv al plămânilor prin obținerea unei concentrații ridicate de oxigen în căile respiratorii, reducând în același timp efectele adverse sistemice.

Medicamentele aerosolizate tratează o varietate de boli respiratorii, inclusiv infecții respiratorii. Acestea sunt administrate de obicei pacienților cu ajutorul unui nebulizator sau al altui tip de generator de aerosoli, cum ar fi un inhalator cu doză măsurată. Expunerea profesională la aerosoli poate avea loc în timpul tratamentelor.

Dar, deși tratamentele de acest tip se fac în centre specializate, există varianta în care îți poți face acasă, singur un sistem de aerosoli naturali. Poate acum începi să înțelegi care este efectul atunci când pui un bol cu sare sub calorifer, dacă nu îți explicăm noi.

Ce se întâmplă când pui un bol cu sare sub calorifer

Unul din trucurile care te pot ajuta în a avea un aer cât de cât curat în cas implică un bol de sare și un calorifer. Ei bine, de fapt, există o știință în acest sens. Vedeți, atunci când aveți un încălzitor pornit, într-o cameră închisă, acesta aspiră toată umiditatea din încăpere, ceea ce este rău pentru sănătatea ta. Asta pentru că pielea, ochii și multe alte părți ale corpului au nevoie de umiditate.

Ideea este că aerul cald emanat de încălzitor va trage apa din vas în aer, adăugând astfel umiditate aerului uscat din interior. Acest lucru a fost folosit în special înainte de inventarea cuptoarelor și a umidificatoarelor și încă se mai folosește ocazional în camerele de bolnavi, acolo unde o răceală toracică sau o sinuzită este la mijloc. Aerul cald și umed va slăbi congestia și îi va permite acesteia să se scurgă din cap sau din piept.

Mergând mai departe cu ideea, și mai ales dacă ești printre cei care cred în energiile pozitive și negative, dacă pui un bol de sare sub calorifer, efectul este că vor dispărea, în cazul în care există, acele energii negative care nu-ți dau pace și nici nu te lasă să dormi bine noaptea. Conform teoriei Feng-shui, sarea are capacitatea de a purifica aerul de aceste energii negative, așa că știi acum de ce să pui un bol cu sare sub calorifer.