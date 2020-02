A promis că stă acasă după Survivor, dar… Unde a plecat, din nou, Cristina Șișcanu

Cristina Șișcanu a părăsit Survivor și s-a reîntors la familie și cei dragi. Deși a spus că va sta acasă, să se bucure de clipele cu familia, a decis să plece din România. Unde s-a dus vedeta de televiziune după ce a fost eliminată de la show-ul sportiv?

Frumoasa Cristina Șișcanu nici nu a ajuns bine în România, din Republica Dominicană, că a decis să părăsească iar meleagurile. Experiența de la Survivor s-a dovedit a fi extrem de solicitantă pe toate planurile, așa că Șișcanu și-a luat soțul și fetița și au plecat în Grecia. După atâtea momente tensionate era nevoie de ceva relaxare în familia Ionescu, care a stat cu sufletul la gură urmărind-o pe aceasta în probele grele pe care le-a trecut cu brio în primele zile de concurs.

Din păcate, fosta prezentatoare a fost prima care a trebuit să-și ia adio de la competiție, fiind prima eliminată. Aceasta a vorbit la FanArena despre ce a învățat în urma show-ului sportiv și care sunt lucrurile pe care și-a dat seama că trebuie să le corecteze.

„Lupta este mai mult cu colegii decât cu adversarii. Eu am stat cu Grațiela pe tot parcursul zborului și am ținut-o de mâna, dinc auza stărilor de anxietate avute, de aceea am fost surprinsă când m-a votat pentru eliminare. Lui Ruby i s-a făcut rău, tot eu am fost alături de ea. Eu sunt o persoană care a lucrat în presă de peste 10 ani, am trăit multe lucruri de genula cesta. Nu am suferit, mai mult mama a suferit. Știam teoretic ce urmează să se întâmple, dar alta e în realitate. Mă simțeam slabă pe traseu, iar tot ce am fcăut a fost un feld e apărare. Mi-e foarte greu să joc, mai ales în condițiile acelea. Tot ce am simțit, aceea am făcut. Nu am jignit pe nimeni cu nimic”

Cristina Șișcanu