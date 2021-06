A plecat să cumpere un bec, dar a ajuns încătușat la poliție. Ce a comis un șofer din Cluj

Un șofer din Cluj care a plecat de acasă să își cumpere un bec a reușit să bage o prostituată în spital, după ce a provocat un grav accident rutier. Bărbatul a fost reținut, iar apoi a fost băgat în arest.

Bărbatul are vârsta de 40 de ani și este din comuna Unguraș, județul Cluj. El a plecat de acasă, seara trecută, ca să își cumpere un bec de care avea nevoie la mașina sa.

În drumul său, acesta a întâlnit însă o prostituată în vârstă de 30 de ani, a oprit, după care a plecat cu ea pe un drum lăturalnic.

Dar când se întorcea din drum, ca să o lase pe tânără în locul de unde a luat-o, acesta a pierdut controlul direcției și a provocat un grav accident rutier. Și tânăra a fost rănită și a ajuns de urgență la spital.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările sun continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.

” Conducătorul unui autoturism , un bărbat din comuna Unguraş, care se deplasa pe DN1 C, din direcţia Cluj-Napoca spre Dej, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani, din comuna Aluniş, care ar fi pătruns pe DN1 C de pe un drum lăturalnic.

Astfel, potrivit comunicatului remis presei, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, însă cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă. El a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Un studiu efectuat în 2019 arată că în țara noastră numărul accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan este la jumătate față de media europeană.

”O contributie esentiala la aceasta diferenta o are faptul ca in tara noastra conducerea sub influenta alcoolului este interzisa”, au arătat datele publicate de Poliția Română.