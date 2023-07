A plătit pentru un hotel de 5 stele din Grecia, însă ce a primit întrece orice imaginaţie. O româncă, dezamăgită de condiţii: „Mizerie şi mâncare proastă”

Ceea ce se dorea a fi o vacanță reușită pentru un grup de români s-a dovedit a fi, de fapt, una plină de nervi. Două familii au ales să se cazeze la un hotel de 5 stele din Grecia. Turiștii susțin că oferta hotelului le-a făcut cu ochiul. Însă, când au ajuns acolo, realitatea s-a dovedit a fi alta. Mizeria și mâncarea de proastă calitate au fost doar câteva dintre lucrurile care le-au stricat vacanța românilor.

Două familii de români au rămas dezamăgite de hotelul de 5 stele în care au ales să stea. Odată ajunși la fața locului, turiștii au rămas de-a dreptul șocați. Mâncarea fie era prea crudă sau fie era prea arsă sau foarte sărată. Din dorința de a nu pica și alți români în capcană, aceștia au făcut o postare pe Facebook, pe care au distribuit-o într-un grup de vacanțe.

„Suntem două familii cazate la hotel Serita Beach în Anissaras, Creta, un hotel de 5 stele cu all inclusive căruia nu i-aș acorda mai mult de 2, nu pot 3, pentru că la trei stele am mâncat mult mai bine.Nu vă luați după nota pe care o are pe Booking, 8.1 este mult supraevaluat. Mâncare de calitate proastă, ce-i drept nu aveam așteptări de 5 stele, dar eram convinsă că nu ne va fi frică să le dăm copiilor de 3 respectiv 6 ani să mănânce, speram să avem la fiecare masă 4-5 feluri de mâncare ok, în schimb este ori crudă, arsă sau foarte sărată, ori ingredientele sunt cel puțin de calitate îndoielnică.”, a scris românca pe grupul de vacanță.