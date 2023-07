Ce au păţit nişte români pe o autostradă din Grecia. Actul pe care trebuie să îl ai la tine: „Atât e de important”

Acum s-a aflat ce au pățit niște români pe o autostradă din Grecia! Turiștii au scris totul într-o postare făcută pe o rețea socială, pe un grup de călătorii, în care au evidențiat cât de bună este o asigurare de care foarte mulți români fug atunci când aud de ea.

Ce au păţit nişte români pe o autostradă din Grecia

Un cuplu de români au avut probleme serioase în călătoria pe care au făcut-o recent în Grecia. Cei doi au ales să plece cu mașina personală și chiar au dus autoturismul în service pentru a se asigura că este aptă pentru călătoria lungă pe care o aveau în față.

Cu toate acestea, mașina lor a început să le facă probleme. la început a fost doar un zgomot mic care mai târziu a devenit unul puternic, iar cei dori români s-au speriat, așa că au tras pe dreapta. Au pus mâna pe telefon și au apelat asiguratorul, care le-a venit imediat în ajutor. Iată povestea românilor:

Probleme peste probleme

”Ferry din Naxos a plecat cu întârziere. În Paros a stat mai mult. Debarcarea în Pireu destul de greoaie. Aglomerație în Pireu. Oprit tot un Pireu pentru motorină, apoi un supermarket pentru feta și Graviera. Vreo 34 grd C, dar la umbră… Cert este că am ieșit calumea la autostradă pe la 17.30 și talpă puternică pe accelerație că aveam cazarea intermediară rezervată în Gevgelija, deci la 557km de port. După vreo 150 km mașina noastră, o Kia Sportage, începe să huruie la frânări. După alți vreo 30 km, huruie continuu. Nu se simte nimic nici în pedale, nici în volan, la bord totul e ok, nu se vede nimic, nu se simte nimic. Cu 35 km înainte de Lămia, după un tunel, face mult prea urât și tragem pe dreapta chiar speriați, soțul meu bănuind că ar fi un rulment, plăcuțele și discurile de frână fiind schimbate cu o săptămână înainte de plecarea în vacanță. Era deja cam 19.10. Apelăm la asigurarea de Asistență Rutieră. A durat puțin până am găsit persoana potrivită cu care să vorbim, ni s-au cerut toate datele posibile, am primit un nr de w.app pe care să transmitem locația exactă. Imediat au apărut și cei ce monitorizează autostrada, s-au asigurat că suntem ok și ne-au însoțit, la viteză mică, până la prima parcare. Am comunicat locația și ne-au spus că în 40min va veni platforma de tractare. A venit în 45 min. Am plecat împreună până la garajul lor unde mașina a fost depozitată până a doua zi când ei au dus-o în service Kia.

Cazare gratuită din partea asiguratorului

Între timp asiguratorul (Groupama) ne-a găsit și transmis un voucher de cazare cu mic dejun inclus la Hotel Elena, în Lamia. De la garaj și până la hotel, cel ce ne-a tractat ne-a chemat un taxi. A doua zi dimineața, tot cu taxi (taxi urile vor fi decontate de asigurator) soțul meu s-a dus la service. S-a constatat un disc de frână ovalizat care făcea atât de urât. Mecanicul n-a considerat necesară schimbarea, ci doar ne-a sfătuit să mergem mai încet și să facem pauze de 10min când începe să facă urât. Constatarea a fost gratuită.

Am ajuns azi acasă în condiții perfecte. Da, discurile schimbate înainte de vacanță nu sunt originale. Asta e! V-am povestit toate astea ca să înțelegeți cât de bună este această asigurare și să o luați în considerare atunci când plecați la drum. Vă doresc vacanțe frumoase și fără incidente!”, a scris turista.

Dar despre ce asigurare vorbește turista în postarea sa? Ei bine, este vorba despre asigurarea privată, care se face odată cu cea de sănătate pentru călătorie, și care costa în jur de 100 de lei, în funcţie de maşină.