A născut în mare secret gemeni, înaintea Ginei Pistol! Cum se simte cântăreața noastră

Luna martie a anului 2021 aduce vești frumoase pentru vedetele din România. După un an în care foarte multe cupluri s-au destrămat, iată că 2021 se anunță a fi un an prosper pentru botezuri. Cine este artista care a născut o pereche de gemeni, în mare secret, înaintea Ginei Pistol. Fanii au rămas fără cuvinte. Cum se simte faimoasa solistă.

A născut în mare secret gemeni, înaintea Ginei Pistol!

Dacă anul 2020 a fost un an greu pentru majoritatea vedetelor din România, un an în care foarte multe cupluri s-au destrămat și multe căsnicii s-au terminat în divorț, iată că anul 2021 a început cum nu se putea mai bine. Ziua de 9 martie a adus bucurie în suflet frumoasei Gina Pistol. Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a născut o fetiță în decursul după-amiezii de miercuri, spre fericirea ei și a lui Smiley. Cu toate acestea, o altă mare artistă a născut, în mare secret, o pereche de gemeni cu doar câteva zile înaintea focoasei blondine.

Este vorba despre artista Letiția Moisescu. La doar un an după ce a devenit mămică pentru prima dată, în ianuarie 2020 când a adus-o pe lume pe fiica ei, Daina, acum artista și-a văzut visul devenit realitate, după ce în dimineața zilei de 3 martie 2021 a adus pe lume doi băieți gemeni. Fiii cântăreței au primit numele de Sasha Gabriel și Vlad Mihail.

„Mămica de gemeni: de doua ori mai multa fericire! Acum 2 ani spuneam: La multi ani,mama! MARTIE, este si despre mine acum…. am 3 ingerasi: DAINA si GEMENII (frățiorii frumosi). Mama este cea care iarta, ofera un zambet si o imbratisare cand avem cea mai mare nevoie, are grija de noi si ne poarta in gand constant. Mamele isi lasa in urma toate nevoile personale pentru ca ai lor copii sa aiba tot ce isi doresc si ce le trebuie. O mama face totul pentru copilul sau, cu dragoste neconditionata.”, a scris vedeta pe contul ei personal de Facebook.

Letiția Moisescu, primele declarații după ce a devenit mamă de gemeni

Letiția Moisescu a fost foarte discretă în privința sarcinii sale gemelare și nu a reușit să le facă o surpriză de neuitat fanilor săi, cu doar câteva zile în urmă. Faimoasa solistă a născut prin cezariană la o clinică privată din București și totul a decurs de minune, deși proaspăta mămică a avut foarte multe emoții.

„A decurs totul, pot spune, ca la carte. Mulțumim pe această cale medicului, pentru ca este un înger pe pămant și face minuni pe lumea asta. Eu am avut un ușor atac de panică în timpul operației. Deși eu rar clachez sau am atacuri de orice fel, însă uite că de data asta am avut. Eu așa îmi explic, pentru că treceam prin tot felul de stări. Durere de cap, presiune, senzație de vomă, apoi ma lăsau brusc. Cred că emoția de a face cunoștință cu gemenii a fost foarte intensă’.